El varón que estaba en la UCI por el incendio en La Granadilla de Badajoz mejora, pero todavía no recibe el alta

El varón que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Badajoz evoluciona favorablemente. Así lo confirma la consejería de Salud y Servicios Sociales a este medio: "Ha sido trasladado a planta".

Es el único de los afectados por el incendio en el centro residencial de La Granadilla de Badajoz que permanece hospitalizado, los otros siete residentes que también fueron evacuados recibieron el alta horas después del siniestro.

Reubicación de 32 residentes

Los 32 residentes que viven en las plantas quinta y sexta no pueden volver a sus habitaciones por el momento. Esa es la información oficial que da Salud. Tras la segunda evaluación efectuada ayer por los efectivos de la "Policía Nacional y del servicio de Bomberos se determina que los daños provocados por el humo impiden que se cumpla lo previsto inicialmente". Esto era que los usuarios de dichas áreas del centro volvieran a sus habitaciones horas más tarde.

Asimismo, señalan que "es necesario mantener la reubicación temporal de los residentes hasta garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y habitabilidad".

18 usuarios al centro Virgen de la Soledad

Para poder darle solución a estos usuarios y "tras la revisión individualizada y en contacto con los familiares", Salud confirma que 18 usuarios son trasladados al Centro Virgen de la Soledad Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Badajoz. La consejera Sara García Espada lo anunció en la tarde de ayer y se cumple, hay mayores que serán desplazados a otros centros residenciales hasta que las dos plantas afectadas vuelvan a estar operativas. El traslado se realizó en la tarde del lunes, como informa Salud, "con total normalidad por parte de usuarios y sus familias".

Además, otros 12 usuarios permanecerán en los domicilios con sus familiares y 13 ya tienen sus nuevas camas en otras habitaciones de La Granadilla.

Para garantizar "el seguimiento asistencial durante los días que permanezcan" en el asilo, como se le conoce en Badajoz a dicha residencia, el personal cuidador y sanitario de La Granadilla mantiene continuo contacto con el centro receptor.

Además, hoy mismo, la Dirección Gerencia del SEPAD y la Gerencia Territorial se han personado en el centro residencial de las religiosas para supervisión directa.

Sin datos de la investigación

Por el momento, desde la consejería de Salud no aportan más información sobre las causas del fuego y señalan que "el informe todavía no se encuentra en nuestro poder". Del mismo modo, afirman que estas labores de investigación están siendo ejecutadas "por equipos ajenos a la consejería".

En la mañana del lunes efectivos de la Policía Científica estuvieron recabando pruebas con la colaboración de agentes del parque de bomberos de Badajoz.