Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana

Badajoz acogerá el próximo domingo 1 de marzo, de 10:00 a 19:00, el Badaboom Dance Championship 2026, la primera gran competición de danza urbana celebrada en la ciudad y en Extremadura. El evento, organizado por la academia pacense Step Dance Studio, reunirá a alrededor de 1.200 participantes procedentes de toda España, con representación de ciudades como León, Santander, Valencia, Almería, Málaga, Cádiz, Canarias o Madrid. y espera congregar a unas 3.000 personas entre público y competidores en el pabellón Nuria Cabanillas.

El campeonato repartirá más de 3.000 euros en premios, además de becas y reconocimientos individuales, y contará con actividades paralelas para completar una jornada festiva en torno a la danza.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Badajoz y contó con la presencia del concejal de deportes, Juan Parejo; la concejala de juventud, Mariema Seck; y María Seco, fundadora de Step Dance Studio y promotora del campeonato.

Durante el acto, Juan Parejo subrayó la apuesta municipal por este tipo de iniciativas. «Desde el Ayuntamiento apostamos por el ocio saludable para los jóvenes. Ojalá que pueda haber más Badaboom en el futuro», señaló, destacando el impacto positivo que eventos de este perfil tienen en la ciudad.

Por su parte, Mariema Seck puso en valor la colaboración institucional y el trabajo de la organización. «Ha habido una gran sinergia entre el ayuntamiento y la academia de María Seco. Hablar de ella es hacerlo de una persona disciplinada y perseverante. Este proyecto va a atraer a más de 3.000 personas a la ciudad y desde el Ayuntamiento quisimos colaborar desde el principio», afirmó.

La impulsora del evento, María Seco, reconoció la complejidad de sacar adelante una iniciativa de estas dimensiones. «Emprender este proyecto ha sido complicado, pero desde el principio he sentido el apoyo institucional. Es un orgullo traer un evento como este a mi ciudad. Ojalá haber tenido este tipo de oportunidades cuando era pequeña», explicó.

Además, destacó la dotación económica del campeonato y explicó que «hemos querido apostar por una cantidad alta en premios para valorar el esfuerzo de familiares y escuelas. Será uno de los componentes que más ofrezca en cuanto a premios».

Seco concluyó asegurando que el objetivo es que participantes y acompañantes disfruten de una experiencia completa, ya que «buscamos que la gente que venga disfrute de un día muy completo y divertido y que se lleven un gran recuerdo de Badajoz».

Con esta primera edición, el Badaboom Dance Championship aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario nacional de danza urbana y a situar a Badajoz como punto de encuentro para escuelas y bailarines de todo el país. La organización confía en que la respuesta de público y participantes marque el inicio de un evento con vocación de continuidad en los próximos años.