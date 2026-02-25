Accidente
Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
Ha ocurrido en el cruce con la avenida Damián Téllez Lafuente
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias
Pasadas las diez de la mañana ha ocurrido un accidente de tráfico en Badajoz en el que se han visto implicados un autobús urbano y un camión. Según testigos presenciales, el autobús ha chocado por detrás con el camión. Como consecuencia del frenazo, ha habido usuarios del transporte público que se han visto desplazados en el interior hacia la parte delantera.
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias con el aviso de que había varios heridos. Finalmente, han sido necesarias dos del 112 y una tercera de Cruz Roja no ha tenido que intervenir, de lo que se desprende que las consecuencias no han sido tan graves como inicialmente se habían estimado. De momento, la Policía Local no ha informado de lo sucedido. El autobús tenía el parabrisas partido.
La colisión ha ocurrido a las 10.08 en el cruce de la avenida Damián Téllez La Fuente con la autopista, la BA-20. La Policía Local se ha acercado para ayudar a las personas que pudieran estar heridas dentro del autobús y trasladarlas a las ambulancias, para que pudieran ser derivadas a un centro hospitalario. Se desconocen cuántos afectados y la gravedad.
