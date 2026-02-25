Badajoz impulsa la alianza logística entre Extremadura y Sevilla para abrir nuevas oportunidades de negocio

La Cámara de Comercio de Badajoz celebró este miércoles en la capital pacense la jornada 'Conectando Territorios: Sevilla y Extremadura, alianza empresarial hacia el futuro', un foro concebido para estrechar la cooperación entre ambas regiones y reforzar las conexiones logísticas, industriales y comerciales entre Andalucía y Extremadura.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, subrayó que el encuentro va "más allá" de una reunión empresarial y lo definió como "una apuesta decidida por la cooperación entre territorios". En esa línea, recalcó el papel del Puerto de Sevilla como herramienta de competitividad para las compañías extremeñas, al considerarlo "una puerta abierta al mundo" capaz de reducir costes logísticos y facilitar la internacionalización de los productos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, durante la jornada. / Santi García

Durante el acto, García Sardiña también avanzó uno de los proyectos estratégicos de la entidad para este año: la Incubadora de Alta Tecnología INQUORE, que se desarrollará en Badajoz con una inversión de dos millones de euros, cofinanciada con Fondos FEDER a través de la Fundación INCYDE. El objetivo es reunir a empresas, universidades, centros tecnológicos, inversores y startups para promover la innovación, la transferencia de alta tecnología y la sostenibilidad aplicada al tejido productivo.

Estrechar la cooperación entre regiones

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz, defendió que el enclave sevillano actúa como "puerto natural" para Extremadura y ofrece conexiones con las principales rutas comerciales mediante el buque y el ferrocarril, con un modelo de transporte "eficiente y flexible puerta a puerta". Carmona destacó, además, la cercanía de los muelles a mercados y centros de producción, junto con la capacidad de las instalaciones y la especialización de los operadores logísticos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona Ruiz. / Santi García

En cifras, el responsable portuario indicó que un 13% del tráfico del Puerto de Sevilla mantiene relación con Extremadura. Entre los principales movimientos, señaló el servicio al sector siderometalúrgico "con una media de 350.000 toneladas anuales" y a los cereales y abonos "en torno a 200.000 toneladas", con productos como cebada, maíz o triticale. También apuntó al transporte en contenedor hacia Canarias, donde el puerto cuenta con cinco salidas marítimas semanales.

El Puerto de Sevilla, único puerto marítimo de interior del país, se presenta como un nodo clave para el desarrollo económico del suroeste peninsular. Con más de 850 hectáreas de superficie operativa, 5.300 metros de muelles y conexiones por mar, tren y carretera, se consolida como una plataforma logística e industrial de referencia. Su Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la conexión ferroviaria de 750 metros refuerzan su papel como vía de salida para exportaciones extremeñas agroalimentarias, industriales y tecnológicas.

Potencialidades logísticas

En declaraciones previas a los medios, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, defendió que el encuentro busca "dinamizar una relación que ya existe" entre empresas extremeñas y sevillanas, "encontrar nuevas vías de negocio" y "consolidar" los vínculos comerciales, poniendo en valor "las potencialidades logísticas" de cada región. García resaltó el papel del Puerto de Sevilla como infraestructura clave "el único puerto marítimo de interior que tiene España" por su conexión marítima, ferroviaria y por carretera, y lo complementó con los nodos logísticos extremeños, como la plataforma del Suroeste Ibérico en Badajoz y los espacios de Mérida y Navalmoral.

El dirigente destacó además el momento económico de la región, al asegurar que Extremadura atraviesa "una incipiente corriente exportadora" y que "estamos batiendo récord de exportación mes a mes". En ese contexto, situó al Puerto de Sevilla como vía estratégica para el tejido productivo regional: "para nosotros el puerto de Sevilla… es una puerta". García reclamó, no obstante, mejoras en las comunicaciones e infraestructuras, afirmando que "Extremadura es una gran olvidada" y que la comunidad necesita inversiones para corregir un "déficit" que lastra la competitividad, aunque sostuvo que el empresariado está creciendo "a pesar de" esas carencias. La jornada, añadió, también servirá para "reivindicar las infraestructuras que nos corresponden" y aspira a que de ella salgan "oportunidades de negocio para los dos territorios".

Vía de la Plata

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, celebró el encuentro como una ocasión para reforzar los vínculos con el tejido empresarial extremeño: "es una satisfacción el poder acrecentar esa relación que ya existe", dijo, defendiendo que el enclave sevillano es "el puerto natural de Extremadura". Carmona aportó cifras sobre el intercambio comercial: "aproximadamente el 13% de la mercancía que movemos en Sevilla procede de Extremadura", lo que sitúa el flujo en torno a "600.000 toneladas al año", con especial peso de productos siderúrgicos, además de cereal y aceites.

El responsable portuario señaló también la necesidad de mejorar la conectividad ferroviaria, en especial en la Vía de la Plata, y reclamó "inversiones potentes para mejorar esa infraestructura", sumándose a las reivindicaciones planteadas. La cita, añadió, "pretende avanzar hacia una logística más eficiente que beneficie en ambos sentidos a las empresas de Extremadura y Sevilla".

La jornada incluyó mesas redondas centradas en logística, industria y cooperación empresarial y concluyó con un encuentro de networking para favorecer contactos y alianzas.

Noticias relacionadas

Algunos de los asistentes al encuentro celebrado en Badajoz. / Santi García

El objetivo principal fue avanzar en un eje de crecimiento en el suroeste, sumando la capacidad logística del Puerto de Sevilla y el potencial productivo y tecnológico de las empresas extremeñas.