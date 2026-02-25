Badajoz presume de Semana Santa en la Bolsa de Turismo de Lisboa

Badajoz está presente en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que se celebra hasta el próximo 1 de marzo, y donde el ayuntamiento pacense ha mostrado la Semana Santa de la ciudad, declarada de Interés Turístico Internacional, su cartel, la revista oficial y material promocional en portugués. Badajoz presume así de sus atractivos en el país vecino, que aporta dos tercios del turismo internacional que pasa por las oficinas municipales de turismo y por los monumentos de la ciudad.

El concejal de Turismo, Rubén Galea, y el de Cultura y Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca han presentado este miércoles en el estand de la Junta de Extremadura de la BTL la oferta turística de la ciudad en este 2026.

Revista en portugués

En la presentación han detallado los principales puntos de interés de la Semana Santa, que se celebra de 29 de marzo al 5 de abril, y han puesto en valor la labor que durante todo el año realizan las cofradías y hermandades y sus más de 10.000 hermanos, así como han presentado la revista oficial, que también estará disponible este año en portugués, con distribución en la propia feria y las oficinas de turismo de Badajoz, Elvas y Campo Maior. El autor del cartel de este año ha sido Pedro Castro Rojas con su obra 'Fuente de Vida'. Se dio a conocer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, a finales de enero.

La guía de Semana Santa, en portugués. / Ayuntamiento de Badajoz

En Lisboa también se ha presentado el material turístico de la ciudad 'Welcome to Badajoz', con el plano de rutas por el centro histórico y el del carril bici turístico alrededor de la fortificación abaluartado, así como el servicio público de bicicletas eléctricas con sus bases, rutas e información turística.

La consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga, y el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo, han estado presentes en la presentación junto a alcaldes y representantes de municipios extremeños.