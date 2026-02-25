Una campaña en Badajoz anima a los vecinos a denunciar la explotación sexual en pisos

La Asociación Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (Adhex) y el Colegio de Administraciones de Fincas de Extremadura han presentado este miércoles 'La buena vecindad', una campaña de concienciación para poner freno a la explotación sexual en pisos de Badajoz.

La campaña se ha presentado en la sede del Colegio de Administraciones de Fincas, donde se han detallado las claves de esta iniciativa financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex).

Un nuevo tipo de explotación sexual

'La buena vecindad' pretende hacer frente a un nuevo modelo de prostitución en la ciudad: la que se realiza en los pisos. Flor Fondón, presidenta de Adhex, ha explicado cómo desde la pandemia se ha instaurado un "desplazamiento de los tradicionales clubes de alterne a las viviendas del centro de la ciudad". Una estrategia que permite a estas redes "huir de la persecución policial, mayor invisibilidad de las víctimas y abaratar los costes".

Según los datos Adhex, el pasado año se detectaron entre 30 y 50 casos de domicilios utilizados para la explotación sexual en la ciudad de Badajoz.

A la presentación de la campaña también ha asistido Juan Antonio Martín Rodríguez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura. Martín ha puesto el foco en el papel de los residentes en una urbanización afectada por la trata. Ha explicado la dificultad que supone denunciar, ya que "lo que está prohibido no es la prostitución en sí, sino lucrarse de ella", y por tanto es muy complicado llamar a las autoridades por algo que puede ocurrir "de puertas para adentro" en una vivienda.

¿Cómo actuar?

"Cuando son casos en los que se puede detectar una figura delictiva evidente, por ejemplo si existen menores, sí que podremos contar con las autoridades", comenta Martín Rodríguez. Sin embargo, si los propietarios no contasen con esas evidencias, existen medidas disuasorias: "Instalar sistemas de vigilancia en las zonas comunes, cartelear, en caso de que exista un conserje hacer que salude a todos los que entran en el edificio". Además, el presidente insta a los vecinos a contactar cuanto antes con las asociaciones de apoyo a las víctimas.

"La buena vecindad no es solo saludar en el portal"

El último en intervenir ha sido Juancho Pérez, concejal delegado de Servicios Sociales, Mayores, Mujer y Participación ciudadana del Ayuntamiento de Badajoz, que ha leído la declaración institucional de apoyo a la campaña, firmada por las tres partes. En la declaración, el Ayuntamiento de Badajoz expresa su "apoyo institucional a la iniciativa, reconociendo su contribución a la prevención de la explotación sexual de las mujeres".

'La buena vecindad' anima a los vecinos a utilizar diferentes vías para denunciar estos casos: a través del teléfono de la Policía Nacional 900 10 50 90 y mediante el correo electrónico trata@policia.es. Una campaña para, como ha dicho Fondón, "que Badajoz sea una ciudad que no mire hacia otro lado y que entienda que la buena vecindad no es solo saludar en el portal".