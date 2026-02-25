Encuentro
El catedrático José Antonio Expósito debate sobre educación en Fundación CB
El autor ‘La rebelión de Las Musas’ habla este miércoles en la sede de Montesinos
La sede de Fundación CB acoge estar tarde ‘La Educación a debate. Metodologías y activas e institución libre de enseñanza’, un encuentro organizado en colaboración con la Fundación Juan Uña. En este diálogo participará José Antonio Expósito, catedrático de Literatura y doctor en Filología Hispánica y conocido por haber escrito el libro ‘La rebelión de Las Musas’.
Expósito fue profesor de instituto y ha destacado por su trabajo y empeño en conseguir la excelencia en la educación pública. En su libro narra cómo un centro invisible (Las Musas) se transformó en un referente educativo nacional en menos de diez años. ¿La receta? Una dirección valiente, un profesorado apasionado y una pedagogía tan creativa como insólita: poética, libre y emocionante. La asistencia a esta actividad es libre hasta completar el aforo del auditorio de Fundación CB.
La actividad comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Venimos a dar un trocito de Badajoz': Marwan emociona en Agüimes y exporta el Carnaval pacense a Canarias
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA