El catedrático José Antonio Expósito debate sobre educación en Fundación CB

La sede de Fundación CB acoge estar tarde ‘La Educación a debate. Metodologías y activas e institución libre de enseñanza’, un encuentro organizado en colaboración con la Fundación Juan Uña. En este diálogo participará José Antonio Expósito, catedrático de Literatura y doctor en Filología Hispánica y conocido por haber escrito el libro ‘La rebelión de Las Musas’.

Expósito fue profesor de instituto y ha destacado por su trabajo y empeño en conseguir la excelencia en la educación pública. En su libro narra cómo un centro invisible (Las Musas) se transformó en un referente educativo nacional en menos de diez años. ¿La receta? Una dirección valiente, un profesorado apasionado y una pedagogía tan creativa como insólita: poética, libre y emocionante.‌ La asistencia a esta actividad es libre hasta completar el aforo del auditorio de Fundación CB.

Noticias relacionadas

La actividad comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.