Contra los asesinatos machistas
Concentración en Badajoz: Minuto de silencio y una vela por cada víctima de violencia de género
Mujeres Progresistas convoca a la ciudadanía a las puertas de la Audiencia para recordar a las 10 mujeres asesinadas en lo que va de año
La puerta de la Audiencia Provincial de Badajoz se ha llenado este miércoles de velas encendidas, una por cada víctima. La Asociación de Mujeres Progresistas ha convocado una concentración para condenar los asesinatos por violencia de género y vicaria que se han cometido en España en lo que va de año. En el acto se nombró a las 10 víctimas y se guardó un minuto de silencio por ellas.
La presidenta de la asociación, Isabel Franco, ha comentado que estos símbolos sirven de ayuda para visibilizar el problema: "Por aquí han pasado muchas mujeres que van a denunciar, y sí les servía el ver una vela, darse cuenta que alguien se acordaba y se sensibilizaba, se sentían acompañadas".
A la concentración asistieron alrededor de setenta personas, tanto mujeres como hombres. Los más curiosos que paseaban por la calle se acabaron uniendo al acto. Aunque, Franco lamenta que la ciudadanía "no responde". "Ese es uno de los problemas, la gente lo ve como algo inevitable, sienten la pena de ese día pero no se movilizan".
Redes sociales y machismo
La presidenta señaló que el machismo "está en todas partes" y "le puede tocar a cualquiera". Además, cree que está aumentando entre los jóvenes debido a los bulos y los contenidos que consumen en las redes sociales. En este sentido, se ha comentado "el calado de discursos negacionistas" de la violencia de género en la sociedad.
"Más de la mitad de jóvenes entre 15 y 19 años considera que el feminismo sólo se utiliza como manipulación", ha señalado Franco.
En el acto se leyó un manifiesto en el que se recuerda que en 5 de los 10 casos, las víctimas habían denunciado a los agresores y estaban inscritas en el sistema VioGén, pero "los mecanismos de protección no fueron suficientes" para protegerlas. En este caso, la asociacón se pregunta por qué "falla el sistema" y en lo que pensarán las mujeres que dudan en poner una denuncia.
La Asociación de Mujeres Progresistas seguirá con las campañas de sensibilización y las actividades de educación, formación y reivindicación.
