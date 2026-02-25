Estudios
Los grados de Medicina y Económicas, los más demandados por los jóvenes en las jornadas de puertas abiertas en Badajoz
La Universidad de Extremadura celebra las 21 jornadas de puertas abiertas en Badajoz con una participación de 4957 jóvenes de diferentes centros de la región
Carlos Folgado
El campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura celebra esta semana la 21ª edición de las Jornadas de Puertas Abiertas. Más de 2.500 jóvenes de 113 institutos de toda la región participarán en esta edición, que se lleva a cabo del 23 al 26 de febrero.
Irene Cabañas Díaz, jefa de la Sección de Información y Atención al Alumnado (SIAA), y Sofía Blanco, vocal del Consejo de Estudiantes, han dado la bienvenida a todos los estudiantes en el Edificio Metálico.
Durante su intervención, Cabañas ha expresado que "estamos aquí por y para vosotros, para ayudaros en este proceso hacia la universidad y, una vez que entréis, también acompañaros durante estos años".
Además, ha destacado que "hoy es un día de convivencia para ver la vida universitaria", y se ha mostrado "convencida de que podremos llegar a la mayoría de las inquietudes que tenéis los estudiantes hoy en día".
Por su parte, Blanco ha señalado que lo más "importante va a ser cómo os relacionéis y cómo tratáis a los que tenéis al lado", así como a "sentir la UEX como vuestra segunda casa".
Medicina y Económia, los grados más demandados
Tras la bienvenida, los estudiantes han visitado las facultades que eligieron con antelación, donde han recorrido las aulas, laboratorios, bibliotecas y cafeterías.
Cabe destacar que los estudiantes son acompañados por más de 100 voluntarios de la propia universidad y alrededor de 600 profesores y administración de servicios (PDI y PTGAS).
En este sentido, uno de los grados que más interés ha despertado ha sido Medicina y Ciencias de la Salud, al que se han apuntado 601 jóvenes a lo largo de estos cuatro días. También ha conseguido gran influencia la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con un total de 424 estudiantes.
Testimonios de estudiantes
Juan, de Jerez de los Caballeros, ha explicado que al principio quería estudiar Administración de Empresas, "pero al ver que me ofrecían la oportunidad de estudiar también Derecho, pues quería estudiarlo también", ha señalado.
Alberto, de Almendralejo, ha contado que le interesa el mundo de las fianzas y el tema económico. "Mi padre tiene una empresa, así que me ha animado a ello", ha detallado. Después de ver el campus, se muestra más convencido de que su opción sería ADE y Economía. "Está bastante bien, hay mucha libertad, es bastante grande y me ha gustado. Estudiaría aquí".
Por su parte, María, natural de Badajoz, tiene clara su decisión: quiere estudiar Psicología. "Es una carrera que siempre he tenido vocación y siempre me ha interesado mucho".
