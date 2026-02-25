Política
Manuel Borrego dejará su escaño en la Asamblea después del pleno de investidura
Asevera que no lo ha hecho antes por no dejar su sillón libre en dicha sesión
El senador socialista por designación de la Asamblea de Extremadura, Manuel Borrego, ha asegurado en la tarde de este miércoles que entregará el acta de diputado próximamente. Lo ha confirmado a los medios de comunicación instantes antes de que comenzara una "reunión histórica" entre las ejecutivas del PSOE en las provincias de Cáceres y Badajoz.
En concreto, Borrego ha dicho que será después de que se celebre el próximo pleno, el de investidura. Así, ha explicado que no puede hacerlo antes para no desfavorecer a su partido.
"Voy a dimitir"
El senador y secretario provincial del PSOE ha sido tajante y lo ha confirmado: "Voy a dimitir". Asegurando que dejará su escaño en la Asamblea de Extremadura. Según ha recalcado, esa es su intención desde que fue designado como senador, pero ha argumentado que no lo había hecho antes "porque la semana que viene hay pleno" y en el caso de abandonar su escaño este quedaría libre al no dar tiempo a que la siguiente persona en las listas del partido entrara.
Así, aseguró que lo hará tras ese pleno. "Voy a cumplir siempre con mi palabra", ha sentenciado reiterando que "nunca ha dicho que no" lo fuera a hacer. Borrego ha aseverado que uno de los motivos por los que todavía no ha dado un paso al lado es pensando en que "quede vacío lo que yo represento, que son miles de extremeños".
Estas palabras las han pronunciado tras las preguntas de los periodistas por la supuesta carta que ha enviado la gestora en la que le reclamaba la renuncia a su escaño como diputado del parlamento extremeño.
