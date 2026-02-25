Nueva edición récord de 'Camina Badajoz': el programa de senderismo de la diputación oferta 20 rutas

'Camina Badajoz', la iniciativa con la que la diputación pacense lleva seis años promoviendo el senderismo a lo largo y ancho de la provincia, oferta para 2026 una cifra récord de rutas: 20.

A través del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, la institución provincial ha presentado este miércoles un proyecto ya consolidado, que tiene como objetivo "mostrar el entorno natural que atesora la provincia, aprovechándolo en casi todas sus épocas”, según ha destacado el diputado, Ricardo Cabezas, que ha estado acompañado por el alcalde de Villagarcía de la Torre, Eduardo Martín, y la coordinadora del programa, Purificación Domínguez.

Todos han coincidido en el carácter "festivo y familiar" de este programa, que llegó a reunir a 500 personas el pasado año en Fuente del Arco.

En esta nueva edición, el calendario de rutas se inaugurará el próximo 1 de marzo en Usagre y terminará el 22 de noviembre en Calamonte. “Además, lo presentamos con un récord, el récord de solicitudes y, por tanto, de rutas que se incluyen. Desde 2021, cuando lo pusimos en marcha, la iniciativa no ha parado de crecer. Este es el mejor balance con el que seguir trabajando”, ha afirmado el diputado.

Por su parte, Martín ha resaltado los diez años que la ruta de Villagarcía de la Torre lleva poniendo en valor los parajes de olivares, dehesa, monte y campiña, por los que han pasado miles de vecinos y turistas.

Este interés, según la coordinadora de Camina Badajoz, se debe a que se trata de recorridos desde los 6 hasta los 26 kilómetros, en los que las rutas más largas se dividen para facilitar la participación de población de todas las edades y generar así, ha dicho, “una convivencia”.

Para la primera ruta, las inscripciones ya rozan las 250, de 300 disponibles, y para el resto se habilitarán con dos meses de antelación. Se prevé que haya una media de 150 participantes como mínimo en cada una.

Calendario de rutas: