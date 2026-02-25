Las obras de reforma, climatización y protección de incendios en La Granadilla no arrancarán por el momento

Las obras de reforma del centro residencial La Granadilla de Badajoz no comenzarán por el momento según informa la Junta de Extremadura a este diario. La obra prevista para la reforma integral, la climatización y el sistema de protección de incendios en esta residencia tendrá que esperar tras el fuego originado en una zona común de la quinta planta de dicha residencia.

El inicio de las obras en este centro dependiente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) se firmaron el pasado 19 de febrero, apenas tres días antes del incendio registrado. Este suceso provocará un nuevo retraso en el inicio de estas intervenciones de calado en el edificio, en esta ocasión por los daños sobrevenidos por el fuego.

"No es posible" empezar

La Junta de Extremadura, a través de la consejería de Salud y Servicios Sociales, ha confirmado a este diario que "en el centro se encuentran trabajando dos empresas en las dos plantas afectadas por el incendio", lo que ocasiona que "por motivos de seguridad" la dirección general de Accesibilidad y Centros, responsable de estas intervenciones, considera "que no es posible que una tercera empresa comience trabajos" en la residencia.

Además, señalan que estos afectan directamente a "las zonas en las que hay que proceder a la limpieza y descontaminación del hollín producido" durante el incendio. Esto hace que se prolongue durante un plazo indeterminado la demora. De este modo, afirman que "se procederá a la ejecución de dicha obra en el plazo estrictamente necesario para recuperar las dos plantas afectadas". Estas instalaciones residenciales "ya están siendo rehabilitadas". Desde el ejecutivo regional apuntan que tendrán que finalizar estos procesos de limpieza y recuperación de los espacios para dar comienzo las toras actuaciones "dada la complejidad de los trabajos a realizar".

El objeto de la reforma

Estas actuaciones son de diversa índole, pero todas buscan adaptar este centro en materia de eficiencia energética, climatización y en materia de seguridad. Como el mismo pliego de licitación reconoce, el edificio cuenta con un estado deficiente en varias instalaciones y, por ello, es necesario actuar sobre ellas. En materia de climatización señalan que los equipos que existen, que no se encuentran en todas las dependencias, son muy antiguos y tienen "un mantenimiento escaso". Ello provoca que su rendimiento no se acoja dentro de las normativas vigentes. Según ha podido conocer este medio, la administración ha implementado algunas medidas para refrigerar las instalaciones con dispositivos portátiles.

A ello se suma que el centro "no dispone de una instalación de ventilación necesaria y obligatoria".

Las carencias en esta residencia han saltado a la luz después del desalojo obligado por el incendio en la quinta planta, pero ya en el documento público publicado en la plataforma de contratación del estado para su licitación se recoge que "la instalación de protección contra incendios no está en condiciones de uso, por antigüedad, por falta de mantenimiento y estado de obsolescencia, por lo que se hace necesario, sustituir algunos elementos y revisar y poner a punto el resto".

Las obras previstas

Entre todas las actuaciones que se prevén hacer está la instalación de un nuevo sistema de climatización basado en enfriadoras de agua de condensación por aire frío-calor por bomba de calor, climatizadores y recuperadores de calor con su red de conductos y rejillas para distribución y red de tuberías de alimentación. Del mismo modo, se implementará en las plantas segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta un sistema de ventilación por recuperadores de calor con baterías de agua frío-calor, conductos y rejillas para distribuir el aire.

También se reflejan en el pliego las medidas para adecuar el centro residencial contra incendios. Se renovarán los equipos deteriorados como son el grupo de presión, la centralita y los detectores. En muchos de los casos no funcionan. El grupo electrógeno de La Granadilla también se sustituirá incorporando uno nuevo, así como la línea de alimentación que lo conecta con el cuadro general, ya que el actual "está fuera de servicio".

Por último, se repararán los desperfectos en las terrazas. Muchas de ellas "presentan problemas de impermeabilización". Por ello, se repararán las zonas afectadas y se sustituirán algunas tuberías bajantes de aguas pluviales que presentan fugas.

Siete años de demora

La primera vez que la Junta de Extremadura se comprometió a reformar estas instalaciones y ampliarlas fue en 2019. Entonces, José María Vergeles, consejero de Salud, convocó junto al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, para anunciar la inversión de 7,5 millones de euros para este proyecto que describió como necesario.

Tras pasar por la plataforma de contratación y desarrollarse todo el proceso administrativo, la obra se adjudicó a la UTE formada por Sehuca Construcciones y Servicios y Onsaze Infraestructuras. Las intervenciones comenzaron en marzo de 2020. En concreto, pocos días antes de que se declarase el estado de alarma por el covid, lo que provocó que el plazo de ejecución, que inicialmente según el pliego de condiciones era de dos años, se ampliase nueve meses más.

En agosto de 2022, se detuvieron. Fueron los familiares de los residentes los que avisaron de que no había movimiento de obreros. Hasta el 30 de mayo de 2023 no resolvió la consejería el contrato con la UTE. El motivo fue el "incumplimiento continuo en el pago a los suministradores", según explicó la consejería en su momento.

La actual consejería de Salud, en estos momentos en funciones, reactivó este proyecto con la nueva licitación. Se anunció en junio de 2025 y se licitó el 24 de ese mismo mes. Hasta el mes de diciembre no se adjudicó la obra. El día 5 se realizó dicha adjudicación y el día 18 de ese mes se formalizó. La empresa que resultó adjudicataria fue Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por un importe total que asciende a 1.218.839'31 euros con IVA incluido. Esta empresa y la Junta de Extremadura firmó el pasado 19 de febrero el inicio de obras.

La ampliación ya está redactada

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha estado desarrollando el proyecto para la finalización de la ampliación del centro. Desde prensa de la consejería de Salud informan que "el proyecto se encuentra redactado y en fase de subsanación de incidencias detectadas por parte de los servicios técnicos de la dirección general de Accesibilidad y Centros".

Así, informan que "una vez corregidos se procederá a la licitación de las obras de reforma integral y finalización de la ampliación del centro residencial La Granadilla".

En total, la Junta de Extremadura invertirá en estas actuaciones unos 12,5 millones de euros. Asimismo, la consejería considera que los trabajos de mejora ejecutados en los últimos dos años han sido "clave" para evitar daños personales en el incendio del pasado domingo.