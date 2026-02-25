La Orquesta de Extremadura presenta 'Luces del norte' en Badajoz con Izabelė Jankauskaitė y Julian Steckel

La joven directora lituana Izabelė Jankauskaitė y el violonchelista Julian Steckel serán los protagonistas este jueves a las 20.00 horas del concierto de la Orquesta de Extremadura, ‘Luces del norte’, en el Palacio de Congresos de Badajoz.

Jankauskaitė ya causó entusiasmo entre el público de la OEX con su versión de la Grande de Schubert, cuando debutó en la temporada 23-24 como directora invitada con la formación, y ahora regresa para respaldar el estreno ante el público extremeño. Aborda su vuelta a la Orquesta de Extremadura en una agenda plagada de compromisos por buena parte de Europa: Filarmónica Real de Estocolmo, Orquesta Sinfónica de Múnich, Filarmónica de Helsinki, Real Sinfónica del Norte en el Reino Unido, las sinfónicas de Malmö y Aalborg en Suecia, en junio debutará con la Filarmónica de Copenhague dentro del Festival Tivoli Summer Classics.

La directora ganó el prestigioso Premio Neeme Järvi en la Academia de Dirección de Gstaad en 2022, que la llevó también al puesto de directora asistente de Alain Altinoglu en la Sinfónica de la Radio de Fráncfort y de Paavo Järvi en la Orquesta Tonhalle de Zúrich.

La carrera Julian Steckel también despegó en 2010 tras ganar otro importante premio, el Concurso Internacional de Música ARD, el mayor de música clásica en su Alemania natal. Desde entonces su nutrida agenda ha incluido conciertos de música de cámara y con orquestas destacadas de Europa e, incluso Japón y China, trabajando con directores como Iván Fischer, Christoph Eschenbach, Sir Roger Norrington, Nicholas Collon, Fabien Gabel, John Storgårds, Lahav Shani o Gustavo Gimeno, entre otros. Actividad que completa con grabaciones premiadas y su labor docente en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Múnich.

Una pieza de paisajes norteños

El programa de ‘Luces del norte’ propone un panorama de cautivadores paisajes norteños. Desde la Escena con grullas de Jean Sibelius, una pieza simbolista y de una delicada y nostálgica belleza, hasta la Sinfonía n.º 2 en sol menor, op.34 del compositor sueco Wilhelm Stenhammar, con la que viró desde la línea purista de la escuela alemana que tanto admiraba a un estilo más nórdico, a semejanza de Nielsen o el propio Sibelius.

En medio, el Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 de Camille Saint-Saëns con el que debutará Steckel ante el público extremeño, una obra elogia por su atrevida estructura continua en tres secciones, al mismo tiempo que por su reconciliación con las formas clásicas del momento.

Noticias relacionadas

Entradas disponibles

Las entradas, que incluyen la charla introductoria sobre el repertorio, a cargo del divulgador de la OEX, Santiago Pavón, ya están disponibles en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura y, físicamente, lo estarán en las horas previas al concierto en la ventanilla del Palacio de Congresos.