El pacense Paulette presenta 'Habitar la soledad', su último libro: "La acción cultural es obligatoria en la ciudad"

La Divinida Comedia de Dante, los poemas de Alberti o el 'Ulysses' de James Joyce, todo ello en un mismo volumen. El artífice de ello, José Paulette, el pintor pacense que reúne su obra pictórica en un libro titulado 'Habitar la soledad'. La sede de Fundación CB acogió la presentación de este nuevo volumen en la tarde del martes. Una cita en la que más de 60 personas pudieron visualizar algunas de las páginas del mismo en el auditorio del edificio Montesinos 22.

La presentación comenzó con una introducción de Javier Figueiredo, periodista y amigo del protagonista. Figueiredo agradeció al público por asistir a pesar de "la competencia cultural de primer orden que existe a día de hoy en la ciudad de Badajoz". En este mismo sentido, Paulette se mostró optimista acerca de la actividad cultural en Badajoz: "Es muy dinámico, la gente se lo pasa bien. La acción cultural es obligatoria para una ciudad", aseveró.

Arte y Literatura

Durante su presentación, el pintor definió el libro como "un cajón de sastre, sin un tema concreto, en el que cabe todo". En sus páginas se aprecian pinturas que hacen referencia a clásicos literarios de Dickens, Kafka, Dante o Shakespeare, entre otros.

El artista, catalogado como un expresionista contemporáneo, mostró las páginas favoritas de su libro. Cada una es una oda a una obra literaria. Entre ellas, destacó, por ejemplo, un apartado dedicado al 'Marinero en tierra' de Rafael Alberti, donde emplea el recurso del collage. Sobre si existió un proceso de selección para elegir estas obras, Paulette lo negó: "Lo voy haciendo según va saliendo, los libros que voy leyendo, los recuerdos que tengo".

Estas imágenes van acompañadas de un breve texto escrito a mano por el autor. Y explica que "al final del libro están las transcripciones de los textos, por si alguien no los entiende", ya que se define como "muy cochino con la pintura" y puede que algunas explicaciones no lleguen a ser comprendidas.

Homenajes

Este volumen también ha permitido al pacense rendir homenaje a muchos de sus referentes, como al matrimonio formado por el poeta Agustín García Calvo e Isabel Escudero, la poetisa de Quintana de la Serena.

El acto y el diálogo con los asistentes derivó hacia un debate sobre la memoria, los recuerdos y la evolución de las personas: "El mismo libro se lee de forma diferente por cada persona. Y también es diferente en cada lectura que haces. Si han pasado 20 años y lo vuelves a leer, has vivido una evolución que te hace que lo vivas de otra forma".

La presentación finalizó con una reflexión sobre el odio y la intolerancia por parte del artista: "El mal total no es ontológico ni político, es un mal cultural que va intoxicando las cabezas de las personas, para que vean al diferente como al enemigo".