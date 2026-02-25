El pueblo extremeño rayano que aúna arquitectura medieval y música pop

Alburquerque, situado cerca de la frontera de Portugal, es un municipio de la provincia de Badajoz que destaca por su rico patrimonio medieval, así como árabe y romano.

Etimológicamente, hay debate acerca del origen de su nombre; pues puede derivar del latín Albus quercus, que significa "encina blanca", o del árabe Abu al-Qurc, que sígnica "país de los alcornoques". Esta última es la más probable debido a la fuerte presencia árabe que se dio en Alburquerque durante la Edad Media, dejando su legado tanto en la toponimia como la estructura defensiva de la localidad hasta su reconquista definitiva en el siglo XIII; seguido de la abundancia de este árbol en la zona, el cual actúa como motor de su industria de producción.

Los orígenes del pueblo datan de época prehistórica, pues se han encontrado en sus alrededores vestigios de poblaciones primitivas: desde estelas funerarias a pinturas rupestres. Su momento de esplendor se corresponde con la Reconquista, período en el que Fernando II tomó el municipio de los Almohades, pero su posterior concesión a la Orden Militar de Santiago. En 1184, fue nuevamente tomada por los árabes, dando lugar a medio siglo de enfrentamientos entre cristianos y moros por el control del municipio, hasta que en 1217 Fernando III, tomó de nuevo el control y se lo cedió a Alfonso Téllez de Meneses, el primer repoblador de Alburquerque.

Vista panorámica de Alburquerque. / Jorge Valiente

Durante el reinado de Felipe II, el castillo de Alburquerque se vio tomado por las tropas anglo-portuguesas, tras Alburquerque verse involucrada en las luchas sangrientas por el control de Portugal, hasta que en 1716 volvió a estar bajo el control de la corona de España. Alburquerque siempre se ha visto sumido en diversos conflictos contra Portugal, los cuales influyeron significativamente a nivel demográfico y económico. Poco a poco, el municipio fue capaz de hacerle frente a la situación y resurgir como una comunidad unida y fuerte.

Colonización

Es innegable el papel que jugó Alburquerque durante en la colonización de América, pues muchos alburquerqueños partieron hacia el nuevo mundo, en busca de nuevas oportunidades, habiendo casos en los que se consiguieron amasar grandes fortunas. Como consecuencia de la colonización y la fama del Ducado de Alburquerque, el nombre del municipio se extendió y fue adoptado por otros territorios, aunque con una pequeña modificación: Albuquerque.

En este municipio se conserva un gran legado histórico, fundamentalmente procedente de la Edad Media, aunque también se ha comprobado que los árabes y los romanos dejaron su huella en este, aunque de forma minoritaria.

Pero, sin duda alguna, los monumentos mejor conservados y más conocidos son los de época Medieval, tales como el casco histórico, coronado por el mítico Castillo de Luna, o la muralla que rodea el barrio gótico-judío y cuyo interior alberga la Villa Adentro.

A continuación, procederemos a listar los monumentos más emblemáticos de Alburquerque, y que por nada del mundo debería perderse:

Castillo de Luna

El castillo data del siglo IX d.C., época andalusí, aunque apenas hay datos de estas primeras construcciones por falta de investigación.

Siguiendo la forma de construcción de un Castillo Roquero, se sitúa en una zona montañosa, de difícil acceso y desde donde se puede disfrutar de una visión periférica del municipio. La construcción consta de dos recintos interiores y una gran torre del homenaje conectada al resto por un puente con arco ojival y puente elevadizo. Lo que destaca de este castillo es su valor estratégico, pues permite la protección del territorio así como vigilar la frontera de Portugal.

Castillo de Alburquerque. / ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CASTILLO DE ALBURQUERQUE

En el siglo XIII fue tomado a los árabes por Alfonso Téllez de Meneses y permaneció en su familia hasta el siglo XIV. En los siglos XIV y XV, el castillo estuve en mano de grandes señores de la familia real castellana, entre los que destacan D. Álvaro de Luna y D. Beltrán de la Cueva; a este siglo se les atribuye la mayor parte de su construcción.

Los Baluartes del castillo fueron levantados por los portugueses como una segunda línea de defensa, a principio del siglo XVIII.

Durante el siglo XX, su interior fue reformado para poder ser usado como centro de actividades y residencia juvenil.

A finales del año pasado, la Junta concedió una subvención para su restaurción, con el objetivo de garantizar la estabilidad de su estructura y conservar este monumento declarado 'Bien de Interés Cultural'.

La Muralla del Barrio Judío-Villa Adentro

La muralla del Barrio Judío es un conjunto defensivo que consta de varias torres: la Torre del Reloj, Torre Rocha, Torre Cabrera, Torre Mocha y Torre de la Horca. Al principio contaba con tres puertas de acceso, la Puerta de Belén/ de la Villa, la Puerta de Valencia y la Puerta de Alcántara; actualmente, solo se conservan las dos primeras.

Villa Adentro, es un barrio gótico-judío en el que se conservan viviendas de tradición medieval con pórticos góticos con arcos ojivales, y donde se ven elementos judíos, tales como el hueco situado en los marcos de las puertas de las casas para meter la mezuzá. Actualmente, se conserva lo que supuestamente era la Sinagoga.

Castillo de Azagala- Dehesa de Azagala

Esta fortaleza del siglo XIII se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación, con el objetivo de construir un hotel de lujo. Para acceder a él, se puede tomar una ruta de senderismo a unos 7 km del municipio tomando una pista de tierra hacia el pantano de la Peña del Águila.

Abrigos del Risco de San Blas

Declarado 'Bien de Interés Cultural' en 1924, es un conjunto rupestre compuesto por 3 abrigos con pinturas rupestres, donde se pueden identificar figuras antropomorfas.

Pinturas rupestres en Alburquerque. / EFE

Además de destacar por su legado histórico, Alburquerque también destaca por sus fiestas:

Festival Medieval

A lo largo de tres días durante la tercer fin de semana de agosto, el municipio rememora el pasado glorioso de la villa, donde la cultura cristiana, musulmana y judía conviven. Todo el pueblo participa para poder llevar a cabo todo tipo de actividades, desde justas a mercados y pasacalles.

Contempopranea

Es un festival de música pop independiente que se celebra todos los veranos en el municipio y que cuenta con un cartel que reúne lo mejor de la escena pop-indie nacional e internacional.

Contempopránea en una de sus ediciones anteriores. / LCB

Romería de la Virgen de Carrión

Según la leyenda, la Virgen de Carrión intercedió durante una plaga y provocó una lluvia que purificó al pueblo. Desde entonces el 7 y 8 de septiembre se celebra una romería en su honor, en la que asisten devotos locales y peregrinos de Portugal.

El municipio ofrece un impresionante entorno natural con una gran variedad de opciones que satisfacen a todos los gustos.