Los sindicatos denuncian el "bloqueo" del teletrabajo en el Ayuntamiento de Badajoz: "No hay voluntad"

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz -CSIF, UGT, CCOO y USO- han hecho frente común para denunciar "el bloqueo" en la implantación del teletrabajo para los empleados municipales y exigir que se tramite el reglamento que lo tiene que regular, aprobado por la Mesa General de Negociación el 27 de enero de 2025 y pendiente de aprobarse en pleno desde hace más de un año.

Representantes de las cuatro organizaciones sindicales han comparecido este miércoles a las puertas del ayuntamiento para volver a reclamar avances y anunciar que han solicitado la convocatoria de una Mesa General Extraordinaria monográfica para que se les informe del estado actual del reglamento, de cuándo se va a elevar a pleno y urgir su "inmediata" puesta en marcha.

Si no hay progresos, no descartan iniciar movilizaciones e incluso acudir a la vía judicial, han advertido.

Los sindicatos señalan que el motivo por el que aún no funciona el sistema de teletrabajo en el Ayuntamiento de Badajoz no es económico, sino que se debe a una "clara falta de voluntad" por parte del alcalde, Ignacio Gragera, de implantar este modelo de trabajo a distancia para los empleados públicos y a la "incapacidad" del consistorio de adaptarse a los nuevos avances normativos, "especialmente la que viene del Estado", ha señalado Ángela de la Montaña, delegada de CCOO.

"No son un gobierno que mire a una administración del siglo XXI y entiende que el trabajador en teletrabajo no va a cumplir", ha reprochado la sindicalista, que ha recordado que durante la pandemia de la covid en 2020, se demostró todo lo contrario.

En este sentido, los sindicatos defienden que este modelo de trabajo a distancia es una medida de conciliación, que no perjudica a la atención al ciudadano, sino que permite, en los casos en los que se pueden adaptar los puestos, contribuye a que el personal desempeñe su trabajo de una manera más eficaz.

"Aplicar esta normativa no significa que los compañeros estén más lejos del ciudadano, simplemente supondrá agilidad y rapidez, porque hay que tener en cuenta que estar presencialmente en un despacho supone interrupciones y hay funciones que se pueden realizar de manera remota evitando esas distracciones", ha argumentado David de la Montaña, delegado de CSIF.

De los alrededor de 1.300 empleados municipales, hay unos 700 de la Administración General, aunque, según los sindicatos, compete a la Concejalía de Recursos Humanos determinar qué puestos podrían acogerse a esta modalidad, por lo que desconocen la cifra de trabajadores a los que estaría perjudicando este retraso. "Ese trabajo tampoco está hecho", han lamentado.

Los sindicatos ya presentaron un manifiesto el pasado mes de julio para urgir avances, que acompañaron de 250 firmas de empleados del ayuntamiento. "Pero se hizo caso omiso".

Por su parte, Belén Fernández, delegada de USO ha recordado que ayuntamientos de poblaciones menores que Badajoz, como Cáceres, Jerez de los Caballeros, Fuente del Maestre, Ribera del Fresno o Trujillo, así como la Junta de Extremadura y las dos diputaciones provinciales, ya han regulado el teletrabajo. "Estos ejemplos demuestran de manera clara que sí es posible aprobar reglamentos de teletrabajo en el ámbito local con seguridad jurídica, con negociación colectiva y con normalidad institucional", ha defendido.

"Badajoz es un Municipio de Gran Población y, como tal, dispone de una estructura administrativa, técnica y organizativa que debería situarlo en una situación de referencia y no de retraso como está actualmente", ha criticado.

"Menos atractivo" para los trabajadores

Para el delegado de UGT, Héctor García, además de los perjuicios a los trabajadores que podrían acogerse al teletrabajo, que el Ayuntamiento de Badajoz no lo haya implantado aún lo hace "menos atractivo". "Tenemos menos medidas de conciliación y esto provoca que los buenos trabajadores que se pueden permitir irse a otras administraciones, se vayan porque tienen posibilidades menores", ha argumentado.

"Es simplemente una medida de conciliación, pero no tiene ningún tipo de intención de perjudicar al ciudadano", ha insistido.

Este diario ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz su opinión sobre la denuncia de los sindicatos, pero hasta el momento, no ha obtenido respuesta.