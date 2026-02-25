En colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia
El teatro López de Ayala acoge la ópera ‘L’elisir d’Amore'
La obra tendrá lugar el domingo 1 de marzo, y 80 artistas se subirán al escenario
El escenario del teatro López de Ayala acogerá este domingo la obra ‘L’elisir d’Amore’, una ópera del compositor italiano del siglo XIX Gaetano Donizetti, que contará con 80 artistas en escena y subtítulos en castellano. La obra llega a Badajoz a manos de la compañía 'Leonor Gago Artist Management', en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia.
‘L’elisir d’Amore’ forma parte del subgénero ópera bufa, que suele contener un tema cómico. Este tipo de espectáculos se desarrolló en Nápoles en el siglo XVIII y funcionó como contrapartida de la ópera seria. La manifestación española más similar es la zarzuela.
¿De qué trata la obra?
Estrenada en el Teatro della Canobbiana de Milán el 12 de mayo de 1832, la obra representa la historia de Nemorino, un joven campesino enamorado de Adina, quien se muestra indiferente con él. Desesperado y atormentado, Nemorino acude en ayuda de Dulcamara, un charlatán que acaba de llegar al pueblo y que afirma vender un elixir de amor.
Nemorino gasta todo su dinero en un frasco de elixir, aunque en realidad era vino. Con la idea de darle celos a Nemorino, Adina anuncia su boda con el sargento Belcore. Nemorino no sabe qué hacer, y es entonces cuando opta por alistarse en el ejército, conseguir más dinero y comprar una nueva botella de elixir.
Tras esto, comienza a correr el rumor por pueblo de que Nemorino ha recibido una importante herencia, lo que hace que las mujeres del pueblo vayan tras él, provocándole un ataque de celos a Adina, quien decide hacerse cargo del contrato que Nemorino ha firmado con el ejército y liberarle.
Finalmente, Adina y Nemorino se casan, mientras que Dulcamara consigue vender todas sus botellas.
Los protagonistas
Los solistas que participarán en la obra son: la soprano Susana García Pico, Adina; el tenor Víctor Jiménez, Nemorino; el bajo Augusto García, Dulcamara; la soprano Tatiana Jesu, Gianetta; y el barítono Antonio P. Iranzo, Belcore. A los mandos se encontrarán el director musical, Nicolae Dohotaru; el director del coro, Oleg Constantinov; y la directora artista, Leonor Gago Cueto.
Las entradas tendrán un precio de 24€ en anfiteatro, y 31€ en patio de butacas. El espectáculo tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos, con un descanso de 15 minutos.
