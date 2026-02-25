Dos vigilantes lesionados, en un nuevo altercado en el Marcelo Nessi, en Badajoz

Nuevo altercado con los internos del Centro de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, en Badajoz, que ha acabado con varios vigilantes lesionados, uno de ellos en una muñeca y otro por un golpe en la cabeza que ha requerido pruebas hospitalarias, sin que ninguno de ellos revista gravedad.

Todo ocurrió la tarde del martes, a la hora de patio. Uno de los internos, que lleva tiempo en el centro, pero al que acaba de regresar tras haberse fugado, mantuvo una actitud agresiva que obligó a los vigilantes a reducirlo. En el forcejeo, uno de ellos se lesionó la muñeca.

Subido a una canasta

En esos momentos en los que se altera un interno en presencia de otros, suele haber alguno que se une. Otro interno se subió a una de las canastas e intentó autolesionarse. Los vigilantes intentaban bajarlo (es bastante corpulento) y fue entonces cuando uno de ellos recibió un golpe en la cabeza. Tuvo que ser trasladado a un centro sanitario para someterse a pruebas. En principio, no reviste gravedad, aunque la empresa le ha recomendado que hoy no se incorporase a su puesto de trabajo como medida preventiva.

Durante este segundo forcejeo, dado que los vigilantes no eran capaces de reducir al interno, desde control avisaron a la Policía Nacional y se acercaron al centro tres coches patrulla. La llegada de los agentes puso fin al altercado. Los dos internos que protagonizaron el conflicto están en medidas cautelares, aislados y videovigilados, por seguridad.

Los vigilantes del Marcelo Nessi llevan años en huelga para reclamar mejoras salariales (un plus de peligrosidad) y otras medidas de prevención de conflictos.