Ámbito Cultural de Badajoz acoge la tercera sesión de las charlas sobre salud emocional

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la charla ‘Psicología en abierto: charlas y diálogos sobre salud emocional para la vida cotidiana’, el próximo jueves a las 18.00 horas.

Amalia Díaz creará un espacio en el que aprender, preguntar sobre psicología, emociones y bienestar. La ansiedad y el estrés, la relación entre emociones y salud, los patrones en los vínculos y las relaciones, la soledad y el vacío, el aprendizaje de la regulación de las emociones, la autoestima y autocrítica o la resiliencia y cómo crecer después de la dificultad, son algunos de los temas que se abordarán en esta charla destinada a todo tipo de público.

En esta tercera sesión del ciclo, el contenido se centrará en ‘Vivir sin tanto juicio: autoestima y reconciliación interior’. A lo largo de estas charlas, se aprenderá a comprender qué ocurre en el cuerpo y la mente cuando el estrés se vuelve constante (‘Cuando la mente no para’), a reconocer el vacío interior que dejan las heridas emocionales y la desconexión (‘Las huellas que no se ven’), y a transformar la voz crítica en una aliada compasiva (‘Vivir sin tanto juicio’).

Psicóloga especializada

Amalia Díaz Pérez es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y especializada en Evaluación, Diagnóstico e Intervención psicológica por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en Hipnosis Clínica y tratamiento del trauma y casos complejos. Desde 2006 dirige su propio Centro de Psicología en Badajoz.