Ciclo ‘Psicología en abierto'
Ámbito Cultural de Badajoz acoge la tercera sesión de las charlas sobre salud emocional
La psicóloga Amalia Díaz se centrará este jueves en ‘Vivir sin tanto juicio: autoestima y reconciliación interior’
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la charla ‘Psicología en abierto: charlas y diálogos sobre salud emocional para la vida cotidiana’, el próximo jueves a las 18.00 horas.
Amalia Díaz creará un espacio en el que aprender, preguntar sobre psicología, emociones y bienestar. La ansiedad y el estrés, la relación entre emociones y salud, los patrones en los vínculos y las relaciones, la soledad y el vacío, el aprendizaje de la regulación de las emociones, la autoestima y autocrítica o la resiliencia y cómo crecer después de la dificultad, son algunos de los temas que se abordarán en esta charla destinada a todo tipo de público.
En esta tercera sesión del ciclo, el contenido se centrará en ‘Vivir sin tanto juicio: autoestima y reconciliación interior’. A lo largo de estas charlas, se aprenderá a comprender qué ocurre en el cuerpo y la mente cuando el estrés se vuelve constante (‘Cuando la mente no para’), a reconocer el vacío interior que dejan las heridas emocionales y la desconexión (‘Las huellas que no se ven’), y a transformar la voz crítica en una aliada compasiva (‘Vivir sin tanto juicio’).
Psicóloga especializada
Amalia Díaz Pérez es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y especializada en Evaluación, Diagnóstico e Intervención psicológica por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en Hipnosis Clínica y tratamiento del trauma y casos complejos. Desde 2006 dirige su propio Centro de Psicología en Badajoz.
