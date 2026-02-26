Alberga una de las oficinas municipales de turismo
Amigos de Badajoz critica el deterioro de la fachada de las Casas Mudéjares
Amigos de Badajoz lamenta la «pésima imagen» que se da al turista. El ayuntamiento explica que se debe a las lluvias, que también han retrasado su reparación, programada desde "hace meses"
Es uno de los primeros lugares a los que acuden muchos de los turistas que visitan la ciudad y es importante que la primera impresión sea buena. Es lo que opina la Asociación Amigos de Badajoz, que critica el mal estado en el que se encuentra la fachada de las Casas Mudéjares de la plaza de San José, que albergan una de las dos oficinas municipales de turismo.
La fachada presenta numerosos desconchones y humedades y ofrece una «pésima imagen» a los visitantes, por lo que el colectivo pide al ayuntamiento que la adecente cuanto antes. «De nada sirve gastarse dinero en webs y campañas de publicidad, si quienes van a la oficina de turismo se encuentran con un edificio que parece que se cae a cachos», sostiene Manuel Cienfuegos, presidente de Amigos de Badajoz. «Hay que cuidar estos detalles, que son muy importantes», defiende.
Otro ejemplo de esta falta de mimo que critica está a pocos metros de las Casas Mudéjares, donde se ha colocado la nueva estatua de Alfonso IX. Aún no está iluminada, por lo que por las noches no se ve, «solo se intuye», lamenta.
Intervención ya programada
Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz, ha explicado que el deterioro de fachada de las Casas Mudéjares se debe a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos meses -ha habido hasta seis temporales, recuerdan fuentes municipales- y también a las «vibraciones» derivadas de las recientes obras de reforma de la plaza de San José.
En cualquier caso, añaden, se trata de «una circunstancia puntual», cuyo arreglo está previsto dentro del plan de mantenimiento. En este sentido, el ayuntamiento asegura que la actuación de saneado y pintura de esta zona estaba programada desde hacía meses, pero las condiciones meteorológicas no han permitido llevarla a cabo en la fecha que inicialmente se marcó. Por esos, una vez que las superficies estén completamente secas, se procederá a repararlas.
«La asociación (en referencia a Amigos de Badajoz) es conocedora de esta planificación y de los motivos que han condicionado los plazos de ejecución», apuntan las mismas fuentes.
