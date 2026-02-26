Aquelarre desfilará en la convivencia carnavalera de Talavera con el maquillaje de Balumba como muestra de apoyo

La comparsa de Aceuchal Aquelarre ha informado desde sus cuentas de redes sociales que desfilará este fin de semana con el mismo maquillaje que Balumba en la convivencia carnavalera de Talavera la Real. Esto lo harán como muestra de “apoyo, solidaridad y compañerismo” hacia ellos por la situación que están viviendo.

La polémica surgió a raíz de que el artista Láolú manifestara públicamente a través de redes sociales su desacuerdo con el homenaje que quiso rendir Balumba en el Gran Desfile de Carnaval de Badajoz este año. Lo tachó de “plagio a su arte” y dijo que se había utilizado su marca "sin consentimiento" e invitaba a reportar las publicaciones de la comparsa con su nombre y su cara.

Balumba publicó un comunicado en el que comentaban que estaban recibiendo críticas por parte de los seguidores del artista y aclaraban que no se lucran con ello ni han intentado "robar su arte", por tanto, "solo ha sido un homenaje a su obra". Hace una semana, tomó la decisión de borrar todo el contenido relacionado con la temática en sus redes sociales.

La comparsa expresó que vivían unos momentos complicados: "En estos días nos hemos visto envueltos en comentarios de todo tipo, lo que nos ha causado un gran impacto emocional y nos ha dejado en estado de shock. Aún hoy nos cuesta asimilar y comprender plenamente todo lo que está sucendiendo".

Por este motivo, Aquelarre cree que, independientemente de opiniones o circunstancias, “en el Carnaval debe primar el respeto, la unión y el apoyo entre compañeros”.

Comunicado de Aquelarre en su perfil de redes sociales / Comparsaaquelarre

“Hoy les ha tocado a ellos vivir un momento difícil, y como parte de este mismo mundo queremos demostrar que no están solos”, expresan.

Además, consideran que el gesto “no es sólo un maquillaje”, sino un símbolo de “compañerismo, respeto y unión” entre comparsas. Por ello, han animado a que otras también hagan lo mismo. “Demostremos una vez más los valores de nuestro Carnaval”.

Convivencia carnavalera

Talavera La Real celebra este sábado su XXIII Convivencia Carnavalera en la que participan varias comparsas. El desfile está programado para las 16.30 horas desde la avenida de Extremadura con la avenida de Badén.

Las comparsas que participan por orden de salida son: Los Lingotes, Marabunta, La Nota, Los Infectos Acelerados, Caretos Salvavidas, Los de Siempre, Sinsili-no, Abokai, Meraki, Los Lorolos, Stanmajaras, La Bullanguera, Los Desertores, Lancelot, Cambalada, Vendaval, Las Makumbas, Los Mismos, Vahau, Shantala, Dekebais, Achiweyba, Aquelarre, Anuva, Es lo que hay, Vaivén, Balumba, Kiwahira, Umsuka Imbali, La Movida, Morancanta, La Kochera y Atahualpa.