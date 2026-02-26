Hasta el domingo en Ifeba
Arranca la Feria de los Mayores en Badajoz: cuatro intensos días de ocio, formación y cultura
La Feria de los Mayores de Extremadura arranca este jueves en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).
La inauguración oficial está prevista a las once de la mañana, pero desde media hora antes estarán abiertas las puertas al público. Por delante, cuatro intensos días de ocio, formación y cultura destinados al colectivo senior.
El primer día, entre otras propuestas, habrá un concierto de Suso Sánchez (17.00 horas), flamenco, teatro, acondicionamiento físico o folclore. Además, está programada una charla sobre la prevención del cáncer y las enfermedades crónicas.
También comenzarán los talleres, como el de las Festas do Povo de Campomayor, manualidades o maquillaje, entre muchos otros, y actividades gastronómicas, con cocina en vivo y degustaciones. Asimismo, el público podrá participar en juegos de mesa, disputar partidas de ajedrez o jugar al bingo.
La Policía Nacional estará presente para que los asistentes puedan renovar su DNI, hay un punto informativo del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y expositores con productos.
Entradas y horarios
La entrada es gratuita y el horario de la feria es de jueves a sábado de 10.30 a 19.00 horas y el domingo, de 10.30 a 16.00 horas.
Ifeba espera recibir a miles de visitantes de toda Extremadura y el vecino Portugal, que podrán disfrutar de decenas de actividades, unas que se mantienen por el éxito obtenido en ediciones anteriores y otras renovadas.
Para facilitar los desplazamientos hasta la institución ferial, se han ampliado las líneas 9 y 18 del autobús urbano durante estos cuatro días.
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- El Campeón: barra y relevo
- Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz
- La fachada de Capitanía luce su imagen histórica tras concluir la restauración exterior
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros