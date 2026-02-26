Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el domingo en Ifeba

Arranca la Feria de los Mayores en Badajoz: cuatro intensos días de ocio, formación y cultura

Público en una edición anterior de la Feria de los Mayores, en el espacio destinado al ajedrez. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Feria de los Mayores de Extremadura arranca este jueves en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

La inauguración oficial está prevista a las once de la mañana, pero desde media hora antes estarán abiertas las puertas al público. Por delante, cuatro intensos días de ocio, formación y cultura destinados al colectivo senior.

El primer día, entre otras propuestas, habrá un concierto de Suso Sánchez (17.00 horas), flamenco, teatro, acondicionamiento físico o folclore. Además, está programada una charla sobre la prevención del cáncer y las enfermedades crónicas.

También comenzarán los talleres, como el de las Festas do Povo de Campomayor, manualidades o maquillaje, entre muchos otros, y actividades gastronómicas, con cocina en vivo y degustaciones. Asimismo, el público podrá participar en juegos de mesa, disputar partidas de ajedrez o jugar al bingo.

La Policía Nacional estará presente para que los asistentes puedan renovar su DNI, hay un punto informativo del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y expositores con productos.

Entradas y horarios

La entrada es gratuita y el horario de la feria es de jueves a sábado de 10.30 a 19.00 horas y el domingo, de 10.30 a 16.00 horas.

Ifeba espera recibir a miles de visitantes de toda Extremadura y el vecino Portugal, que podrán disfrutar de decenas de actividades, unas que se mantienen por el éxito obtenido en ediciones anteriores y otras renovadas.

Para facilitar los desplazamientos hasta la institución ferial, se han ampliado las líneas 9 y 18 del autobús urbano durante estos cuatro días.

