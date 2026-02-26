Arranca la Feria de los Mayores en Badajoz: "Venimos los cuatro días, desde por la mañana"

Ya había cola cuando se abrieron las puertas. La jornada inaugural de la 27 edición de la Feria de los Mayores de Extremadura, que hasta el domingo se celebra en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), ha vuelto a evidenciar que está cita está marcada en rojo en el calendario de abuelos de toda la región y Portugal.

Fotogalería | Arranca el primer día de la Feria de los Mayores en Badajoz / Santi García

«Estamos deseando venir todos los años; venimos los cuatro días, desde por la mañana», contaba Dominga Cano, una vecina de 82 años Balboa. Su marido, de 85, aún es más fan de esta cita que ella: «quiere que pasemos todo el día aquí», decía. ¿Qué les gusta? «Todo. Tenemos que dar gracias de haber llegado hasta aquí y de disfrutar lo que antes no hemos podido. Los mayores nos lo merecemos», decía.

Dominga Cano, vecina de Balboa, este jueves en la Feria de los Mayores. / S. GARCÍA

Su entusiasmo era compartido por la mayoría del público que llenaba Ifeba. Había cola en la peluquería, en el taller de maquillaje y en el de uñas; en uno de los escenarios no quedaba ni una silla libre; y en la pista de baile, decenas de mayores demostraban que están en forma y realizaban una exhibición de sus clases de acondicionamiento físico.

Taller de las Festas do Povo de Campomayor (Portugal). / S. GARCÍA

Mientras, otros visitantes no perdían de vista la demostración de cocina en vivo y un grupo de casi 50 mayores de Portugal buscaba hueco para ver a las vecinas de Montehermoso cantar y bailar con sus llamativos gorros. No faltan ningún año a la feria, siempre vienen el primer día desde centros de Alondroal, Santiago y Terena, acompañados por cuidadores.

Marino Pinero, procedente de la localidad cacereña de Montehermoso. / S. GARCÍA

Junto con sus paisanos del pueblo cacereño de Montehermo había llegado Marino Pinero. Un viaje de 180 kilómetros que no le pesaba. «Vine el año pasado y este repito», comentaba. Tiene 72 años, pero tampoco le pesan. «Estoy a pleno rendimiento y disfrutando más que cuando era joven», aseguraba entre risas junto a dos amigos. Ya habían participado en varias actividades, pese a que la feria apenas había abierto sus puertas hacía dos horas. «Nos apuntamos a todo», decía.

El alcalde, Ignacio Gragera, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y la concejala de Ifeba, Elena Salgado, a quienes acompañó en la mesa la concejala de Campomayor (Portugal) Paula Jangita, han sido los encargados de inaugurar esta edición, a la que han asistido gran parte de la corporación municipal, diputados regionales y otras autoridades civiles y militares.

Acto de inauguración

«Una sociedad que escucha a los mayores es una sociedad más inteligente», ha defendido el alcalde. En este sentido, ha señalado que no solo se trata de ofrecerles actividades de ocio para que rellenen su tiempo, sino que deben ser tenidos en cuenta en todos los ámbitos. «Apartarlos de la vida social es injusto y un error», ha asegurado.

El alcalde de Badajoz y la consejera de Salud y Servicios Sociales, en el estand de Manos Unidas. / S. GARCÍA

En el mismo sentido, la consejera ha afirmado que el derecho a tomar decisiones y a participar en la sociedad «no caduca» en la vejez y ha asegurado que esta feria es mucho más que eso: «representa la fuerza y la memoria de nuestra tierra».

Por su parte, Salgado ha destacado que la Feria de los Mayores es una de las «más especiales» del calendario de Ifeba, que abre un espacio de encuentro y participación a personas que siguen «activas, presentes y comprometidas con la vida social, cultural y familiar» y es la forma de decirles «gracias por tanto».

Para ellos se ha programado un amplio programa de actividades, que este viernes tiene como plato fuerte la actuación del cantante Lorenzo Santamaría y que el domingo celebrará el Día de la Familia para propiciar un encuentro entre generaciones, «uno de los grandes valores de la feria».