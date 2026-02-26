El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética

El Ayuntamiento de Badajoz se acogerá a la nueva convocatoria de la Junta de Extremadura de ayudas destinadas a la mejora de eficiencia energética de los colegios públicos y lo hará para acometer mejoras en 6 de los 36 centros que funcionan en la ciudad y poblados, cuyos edificios (38) son todos de titularidad municipal.

La concejala de Colegios, Mariema Seck, ha confirmado este jueves en el pleno ordinario de la corporación que el ayuntamiento se acogerá a estas ayudas, en respuesta a la moción del grupo socialista para instar a que las solicitase.

La portavoz del PSOE, Silvia González, recordó que a la primera convocatoria no presentó solicitudes porque, como en su día reconoció Seck, no les había dado tiempo a recopilar la documentación. La responsable de colegios aclaró ayer que estas ayudas no van destinadas a la instalación de splits ni otros sistemas de aire acondicionado, sino a mejorar la calificación de los edificios, cambiando la envolvente térmica y la carpintería metálica, aerotermia con placas solares y luminarias led.

Tras el pleno, Seck explicó a este diario que no pueden solicitar ayuda para todos los colegios, porque son muchos e irán añadiendo en las siguientes convocatorias. La ayuda de la Junta (de 30.000 a 200.000 euros por proyecto) cubre el 80% y el ayuntamiento debe cofinanciar el 20% restante. «Vamos a intentar llegar a los centros que más necesidad técnica tienen, por mayor consumo energético y emisión de CO2». El ayuntamiento tiene que hacer una memoria justificada valorada basada en las auditorias energéticas de Agenex, la Agencia de la Energía Extremeña.

Alcazaba aislada

La moción del PSOE no se aprobó porque el PP votó en contra. Tampoco la que presentaron los socialistas instando a la Junta a resolver el problema que tiene el alumnado de la pedanía de Alcazaba cuando se inunda el principal acceso y no pueden ir al instituto en Gévora.

Los populares siguieron la misma dinámica porque, según explicó Seck, también está en vías de solución. Actualmente su ruta de transporte traslada a 10 alumnos desde Alcazaba al instituto Colonos de Gévora y recoge además a niños de Sagrajas. Para el próximo curso, está prevista la reorganización del servicio., de manera que se planificará una ruta exclusiva para el alumnado de Alcazaba directa con Gévora. Irán en microbús, de manera que si se repitiese alguna situación extrema climatológica, podrá utilizar la pista de Pueblonuevo, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), demasiado estrecha para el autobús actual. La CHG ha autorizado el uso de esta pista.

Por otro lado, en el apartado de asuntos de urgencia, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de finalidad y crédito extraordinario de 279.000 euros para arreglar un socavón en la avenida de Huelva, que aún no se ha abierto pero que lo hará, según alertó el concejal de Economía y Hacienda, Javier Seck.

Se aproxima el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y era el momento de aprobar una declaración, que ha sido conjunta del PP, PSOE y el concejal no adscrito, Carlos Pérez. Era el texto aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias, del que el grupo de Vox se ha desvinculado.