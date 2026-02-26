Los bomberos de Badajoz intervienen en la fachada de un edifico de la plaza de San Atón por el riesgo de desprendimientos

Los bomberos del parque municipal de bomberos de Badajoz han tenido que intervenir este jueves por la mañana por el riesgo de desprendimientos en una fachada de un edificio de viviendas junto a la plaza de San Atón (en los altos del BBVA).

A primera hora de la mañana se han caído unos cascotes a la acera de la calle Martín Calzado, a la altura del paso de peatones con la plaza de San Atón, aunque, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

La Policía Local ha recibido el aviso y tras acordonar la zona, ha movilizado a los bomberos para que valorasen la situación. Ante el riesgo de que se produjeran nuevos desprendimientos, están retirando parte de los ladrillos vistos de la fachada que se encontraban en mal estado.

Han tenido que utilizar la autoescala, porque se trata de un tercer piso, pero a una elevada altura, por el diseño del edificio, con entreplanta y terrazas.

La Policía Local está regulando el tráfico y solo deja paso a los vehículos que van a acceder al parking de San Atón, pero no a los que quieren seguir hacia Martín Cansado o la calle Zurbarán.