La Diputación de Badajoz destina 68,6 millones de euros para el desarrollo de los municipios

La Diputación de Badajoz destinará 68,6 millones de euros con el objetivo de impulsar el desarrollo de los municipios de la provincia. Las medidas adoptadas para llevarlo a cabo incluyen reforzar la igualdad territorial, la cooperación municipal, la sostenibilidad ambiental, la modernización administrativa, el fortalecimiento municipal y el desarrollo económico.

La presidenta Raquel del Puerto ha presentado este jueves el nuevo paquete de actuaciones en el que se invertirá este presupuesto en programas y planes dirigidos a mejorar los servicios públicos en la provincia pacense.

"La liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 arroja un remanente de tesorería de libre disposición de 112.703.528,19 euros, resultado de la buena situación económica y financiera de la institución provincial. De esta cantidad, se aplicarán 68.672.015 euros mediante una modificación presupuestaria que será elevada al pleno para su aprobación y posterior exposición pública. Esta modificación no implica eliminar partidas existentes, sino generar nuevas actuaciones e incrementar otras ya contempladas", ha comentado.

El plan con mayor presupuesto

La segunda edición del Plan Avanzamos será la medida de mayor alcance económico, que ha sido dotada con 50 millones de euros, y que según la presidenta de la diputación, es la mayor cuantía presupuestaria destinada a este programa. El plan tiene el objetivo de proporcionar liquidez a los ayuntamientos para actuaciones de empleo, gastos corrientes e inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos y está dirigido a municipios de menos de 20.000 habitantes.

Inicialmente, el programa contaba con 12 millones de euros en el presupuesto vigente, pero se ha incrementado ahora en 38 millones de euros. "Se trata del plan con mayor dotación presupuestaria de la historia".

El Plan de Emergencia se amplía

El Plan de Emergencia también se amplía con 3 millones de euros para la recuperación de infraestructuras dañadas por los recientes temporales y para atender nuevas contingencias hasta final de año. Raquel del Puerto ha señalado que, hasta la fecha, han sido 18 los municipios que han solicitado ayudas y el organismo Restaura ha ejecutado 73 actuaciones relacionadas con situaciones de ruina inminente o legal en viviendas de 32 localidades.

Por otro lado, la diputación ampliará el Plan de Servicios Sociales para entidades locales con 3,5 millones de euros destinados a una convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para equipamientos e inversiones vinculadas al desarrollo de programas sociales en los municipios.

Empleo y desarrollo económico

Otro de los pilares del paquete de medidas son el desarrollo económico y el empleo. El Plan de Empleo 2026-2027 incrementará su financiación en un 9%, con una aportación adicional de 3.275.451 euros para el segundo semestre de 2026 y 7.777.919 euros para 2027, al que se sumará un refuerzo total de 11 millones de euros destinados a la generación de empleo y a la diversificación del tejido productivo provincial.

Según la diputación, se habilitan dos subvenciones nominativas orientadas a impulsar la innovación y la empleabilidad. La Cámara de Comercio recibirá 500.000 euros para el proyecto 'Impulso IA Empresas Mundo Rural', destinado a fomentar la aplicación de la inteligencia artificial en empresas rurales. Además, la Fundación Universidad recibirá 198.000 euros para la creación de una agencia provincial de empleo y formación orientada a la cohesión territorial y la modernización del mercado laboral.

También se incluyen actuaciones por valor de 750.000 euros destinadas al desarrollo rural y turístico, entre ellas el solado de las instalaciones anexas del porcino ibérico de La Cocosa (150.000 euros), ayudas para proyectos de reactivación económica local en municipios (500.000 euros) y la elaboración de un plan director para la puesta en valor de la Villa Romana (100.000 euros).

Sostenibilidad ambiental y modernización

En cuanto a lo que se refiere a las medidas medioambientales, se incorporan dos actuaciones principales. El II Plan Moven contará con un presupuesto de 18.137.000 euros tras incrementarse en 8.337.000 euros, orientado a la renovación de vehículos sostenibles y a la instalación de puntos de recarga eléctrica elegidos por los propios municipios.

Además, se refuerza el Plan de Autoconsumos Municipales con 9.814.564 euros adicionales para la implantación de infraestructuras de generación eléctrica renovable en instalaciones municipales, dentro de un programa plurianual que alcanzará los 19,6 millones de euros.

La institución invertirá 1,2 millones de euros para el eje de la modernización administrativa, destinado a la adquisición e implantación de un nuevo sistema económico-financiero corporativo y en la modernización de la gestión de recursos humanos y nóminas, con el objetivo de avanzar hacia una administración más ágil, eficiente y digitalizada.

Tras esta aplicación del remanente, la institución mantendrá aproximadamente 44 millones de euros como fondo de seguridad financiera.

Noticias relacionadas

En total, son trece medidas que, según ha señalado la presidenta provincial, "refuerzan el papel de la institución como administración útil para los ayuntamientos, contribuyen a la cohesión territorial, apoyan la lucha contra la despoblación y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía en toda la provincia".