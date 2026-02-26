La Diputación de Badajoz expone las obras finalistas del premio de pintura José Gordillo

La sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz acoge una exposición con las 20 obras finalistas del IV Premio Internacional de Pintura José Gordillo, entre ellas las ganadoras de este certamen, al que se han presentado más de un centenar de artistas.

En esta cuarta edición, el primer premio ha recaído en Gonzalo Romero, por el cuadro 'Estado de bienestar'; el segundo ha sido para Guillermo Sedano, por 'La nieve y su secreto'; y el tercero, para Rubén Fernández, por 'Partido por la mitad pero cogido de las manos. A ellos se une Paula Rodríguez, con 'Entre sábanas', que ha obtenido el Premio de Autor Local.

Este certamen, promovido por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Fuente del Maestre, localidad natal de José Gordillo, se instauró con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del artista y con el objetivo de honrar su legado y de que su memoria inspire a nuevas generaciones de creadores, ambas instituciones han continuado colaborando.

La diputada Paqui Silva y el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, junto a una de las obras expuestas. / LA CRÓNICA

La exposición con las obras finalistas se ha inaugurado este jueves y al acto han asistido la diputada Paqui Silva, y el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios. En sus intervenciones, ambos han destacado el apoyo de la institución provincial a la cultura en general y, a este premio en particular, por su respaldo económico y también con la puesta a disposición de la sala Vaquero Poblador.

En la inauguración también ha estado presente la nieta de José Gordillo, Asunción Rojas, quien ha definido la exposición como una “herramienta de memoria, que debe hacernos pensar” y ha apelado a “lo humano” de la pintura para seguir considerando la creación artística como parte del patrimonio compartido.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 21 de marzo y la entrada es gratuita.