Familias de Cerro Gordo denuncian limitaciones para elegir instituto: "Nos dan tres opciones; en otras zonas pueden elegir entre catorce"

Miles de familias de Badajoz esperan con expectación que llegue este viernes, 27 de febrero. Según lo previsto, mañana se publicarán las listas provisionales de admitidos en los institutos de la ciudad dentro del proceso de escolarización para el próximo curso académico.

Los listados recogerán la puntuación obtenida por cada solicitante según los criterios fijados por la Consejería de Educación y permitirán comprobar la situación de cada alumno antes del periodo de reclamaciones.

Es un momento marcado por la incertidumbre, habitual en muchos hogares, especialmente cuando los hijos afrontan el salto de Primaria a Secundaria, una etapa clave en su desarrollo académico y personal. Sin embargo, en el barrio de Cerro Gordo, el más joven y uno de los que más ha crecido en los últimos años en Badajoz, esa inquietud se ve agravada por una circunstancia específica: la limitación en la elección de instituto.

Un barrio en expansión con solo tres opciones

El colegio de Cerro Gordo está adscrito únicamente a tres institutos de la ciudad, todos ellos situados en la zona de San Roque: el Reino Aftasí, el IES San Roque y la Escuela Virgen de Guadalupe. Frente a ello, otras zonas como el centro cuentan con colegios adscritos a 14 institutos diferentes, lo que amplía notablemente el abanico de posibilidades para las familias.

La adscripción no es, además, un mero trámite administrativo. Determina quién tiene prioridad en el primer procedimiento de admisión. Si un colegio no está adscrito a un instituto concreto, las familias ni siquiera pueden solicitarlo en la primera fase. Deben esperar al segundo procedimiento, cuando muchos centros ya han cubierto sus plazas.

"Aunque tengas todos los puntos por domicilio laboral, no te dejan elegir el instituto que quieres en el primer proceso, solo en el segundo, cuando ya no hay nada que hacer" Beatriz Fernández — Madre de una alumna del CEIP Cerro Gordo

"Nosotros elegimos el colegio del barrio porque estaba al lado de casa y facilitaba el día a día, pero ahora nos encontramos con que los niños solo pueden optar a tres institutos", explica Beatriz Fernández, vecina de Cerro Gordo. "Aunque trabajes en el centro, aunque tengas todos los puntos por domicilio laboral, no puedes elegir otros institutos en el primer proceso", confirma.

La consecuencia, según indica, es que cuando las familias acceden al segundo turno "ya no hay nada que hacer".

Mapa con la relación de institutos disponibles para las familias del CEIP Cerro Gordo. / La Crónica de Badajoz

Mapa con la relación de institutos disponibles para las familias de los colegios del centro de Badajoz. / La Crónica de Badajoz

La sorpresa, en las jornadas de puertas abiertas

Muchos padres de alumnos aseguran que no conocían en profundidad el funcionamiento del sistema hasta que comenzaron las jornadas de puertas abiertas en enero. Fue entonces cuando comprendieron el peso real de la adscripción.

LCM, otra vecina, cuenta que "el cambio de etapa ya es complicado de por sí. Pero más aún cuando descubres que solo tienes tres opciones y que el instituto que a tu hija le ha encantado no puedes ni siquiera solicitarlo en primera instancia".

La sensación de agravio comparativo es recurrente entre los testimonios recogidos. "En la zona centro por ejemplo pueden elegir entre 14 institutos. Aquí -en el barrio con mayor natalidad de Badajoz- solo tres" señala Ana Belén Caballero, otra de las vecinas del barrio. "Creo que esta información debería facilitarse claramente a los padres cuando escolarizan por primera vez a sus hijos en Infantil".

Bilingüismo y continuidad educativa

Otra de las preocupaciones que emergen en Cerro Gordo es la continuidad de la enseñanza bilingüe. Según denuncia un vecino que prefiere mantener el anonimato, de los tres institutos adscritos solo uno ofrece bilingüe en inglés, mientras que otro no tiene esta modalidad y el tercero la imparte en francés. "Si nuestros hijos han cursado toda la Primaria en bilingüe de inglés, no tiene sentido que luego no tengan continuidad", afirma. "Estamos invirtiendo esfuerzo durante años para que después no exista acceso directo a un centro que mantenga esa línea".

También señala la orientación específica de algunos institutos. La Escuela Virgen de Guadalupe cuenta con su propio alumnado de Primaria, lo que deja escasas plazas libres en Secundaria; el IES San Roque está muy enfocado a la Formación Profesional; y el Reino Aftasí mantiene una vinculación específica con el arte.

"No pretendo desprestigiar ningún centro", aclara este vecino, "pero si mi hijo quiere una orientación más universitaria o científica, las opciones reales se reducen mucho".

Crecimiento demográfico y demanda de un IES propio

El origen del malestar está en el desajuste entre el crecimiento del barrio y la dotación educativa. Cerro Gordo cuenta con más de 700 alumnos en su colegio de Primaria y sigue sumando población joven año tras año. Las familias consideran que la falta de un instituto en Cerro Gordo genera una situación de desventaja respecto a otras zonas de la ciudad. "Espero que se proceda cuanto antes a la creación del instituto previsto para el barrio", reclama LCM. "Es una necidad y cuando lo hagan, trasladaré a mi hija allí, aunque ya haya empezado en otro centro".

Desde este medio se ha solicitado información a la Consejería de Educación para conocer la situación actual del proyecto de construcción del instituto previsto en la zona, así como si se contempla revisar el mapa de adscripciones mientras no exista un IES propio. También se ha preguntado si se estudian medidas transitorias que amplíen las opciones de escolarización para este alumnado.

En respuesta a este asunto, la Junta de Extremadura precisa que "en Badajoz capital se ofertará inicialmente el mismo número de vacantes que el curso pasado" e indica que "primero hay un proceso de adscripción y luego hay un proceso general, con los que los derechos de todos los alumnos están garantizados y en igualdad de oportunidades". Sin embargo, en su respuesta no concreta información sobre la situación administrativa ni presupuestaria del futuro instituto del barrio, una de las cuestiones planteadas por este diario.

Listas provisionales

Mientras tanto, la atención inmediata está puesta en la publicación de las listas provisionales de admitidos, que según la instrucción de la Junta de Extremadura, saldrá mañana. Para muchas familias será el primer indicio claro de cómo quedará el reparto de plazas.

En Cerro Gordo, más allá de la puntuación o los baremos, el debate gira en torno a la equidad territorial, la planificación educativa y el derecho real a elegir centro en igualdad de condiciones.

El viernes comenzará a despejarse una parte de la incógnita. La otra, la estructural, sigue pendiente de respuesta.