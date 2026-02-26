Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol

Un hombre de 64 años ha resultado herido este jueves en un aparatoso accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en la entrada de Badajoz. Por causas que todavía se desconocen, el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado.

En concreto, el suceso ha tenido lugar a la altura de Saneba, en torno a las cinco de la tarde. Según confirma la Policía Local, el conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, así como sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) con una ambulancia medicalizada, quienes han atendido al varón en el mismo punto del accidente.

Los vecinos ya alertaban de los peligros

Los vecinos de la carretera de Sevilla denuncian que las obras de desdoblamiento han convertido el tramo en una zona peligrosa, con riesgo de que los coches se salgan y acaben contra sus viviendas o vehículos. Aseguran que muchos conductores no respetan el límite de 30 km/h, que la señalización es confusa por las marcas antiguas y provisionales, y que por la noche la falta de iluminación aumenta aún más el peligro.

En cinco meses dicen haber contabilizado más de media docena de accidentes, dos graves. Lamentan, además, que los accesos a las casas sean estrechos y que incluso tengan que caminar por la calzada. Por eso reclaman más medidas de seguridad, como mejor señalización e iluminación, sistemas para reducir la velocidad, más controles de la Guardia Civil y un paso provisional para cruzar con garantías.