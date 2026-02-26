El SEPAD responde a los sindicatos: "Se ha tramitado un refuerzo urgente de personal en la residencia y la revisión de la instalación eléctrica"

Desde la Dirección General de Accesibilidad y Centros y la Gerencia del SEPAD se informa que, en respuesta a las cuestiones planteadas por los sindicatos relativas a:

1. La investigación técnica exhaustiva, independiente y trasparente sobre las causas del incendio, se ha llevado a cabo por la Policía Científica y los Bomberos.

2. La instalación inmediata de un sistema de alarma y detección de incendios homologado: El sistema de protección contra incendios está ya contratada su ejecución. Se iniciaron los trabajos por parte de la empresa el pasado jueves, 19 de febrero de 2026.

3. La revisión integral y urgente de la instalación eléctrica: Realizada. Además, proyectada la reforma de la instalación eléctrica en la reforma integral y ampliación, que ya se está redactado.

4. La reparación o sustitución del grupo electrógeno: Ya está contratada la instalación de un nuevo grupo electrógeno.

5. El Plan de Rehabilitación estructural del edificio: Contemplado en el proyecto de reforma integral y ampliación que ya se está redactando.

6. El refuerzo urgente de personal, especialmente en el turno de noche: En las primeras 24 horas se solicitó un refuerzo que está ya en tramitación.

7. Refuerzo de Planes de Autoprotección, dando especial importancia a los simulacros: se implantó en marzo de 2024 un nuevo Plan de Autoprotección, se ha completado la formación del personal y el último simulacro realizado fue hace tres meses, en noviembre de 2025.

Informar que todos los puntos ya estaban siendo abordados con anterioridad.

En el ámbito preventivo, los trabajos de actualización de planes de autoprotección y simulacros en los centros residenciales de la región se iniciaron a comienzos de 2024. En el caso concreto del centro La Granadilla, se implantó en marzo de 2024 un nuevo Plan de Autoprotección, se ha completado la formación del personal y el último simulacro realizado fue hace tres meses, en noviembre de 2025, además de subsanar varias deficiencias detectadas en la compartimentación contra incendios (puertas contra incendios) y bocas de incendio equipadas en diciembre de 2025.

Cabe indicar que los trabajos de mejora ejecutados en los últimos dos años han sido clave para evitar daños personales.Recordarque ya está en marcha la obra anunciada por este Ejecutivo en enero de 2025 para la climatización, la mejora de los sistemas de Protección Contra Incendios (PCI), la instalación de nuevo grupo electrógeno y mejoras de cubiertas y redes verticales de saneamiento, actuación ya en ejecución. Obra adjudicada por más 1,2 millones de euros.

En paralelo, se encuentra en redacción el proyecto de reforma integral y ampliación del centro residencial La Granadilla, con una inversión total prevista de 11,5 millones de euros. En este proyecto se realiza una rehabilitación estructural total de la edificación y de todas sus instalaciones, incluida la instalación eléctrica.

Desde la misma noche del incidente se activaron medidas de emergencia in situ orientadas a la protección inmediata de los residentes y a la continuidad asistencial como prioridad operativa. Entre las primeras actuaciones, se procedió al traslado y reubicación segura de los usuarios, algunos de ellos por decisión propia junto a sus familiares, mientras que otros fueron realojados en dependencias habilitadas dentro del propio centro, garantizando en todo momento condiciones adecuadas de seguridad y atención.

A primera hora de la mañana siguiente, el Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Nacional, en el marco de sus funciones de policía científica, se personó en el centro para iniciar la investigación técnico-pericial del suceso. Paralelamente, efectivos de Bomberos realizaron una inspección exhaustiva de las instalaciones y autorizaron la intervención operativa en la sexta planta, permitiendo avanzar en las actuaciones de recuperación.

Desde ese mismo momento se constituyó una reunión de coordinación técnica y operativa, para garantizar la seguridad de los residentes, coordinar las intervenciones técnicas necesarias y planificar la restauración progresiva de la normalidad asistencial, a través de la dirección general de Accesibilidad y Centros y del propio SEPAD.

Todas las actuaciones desarrolladas responden al principio rector de minimización del impacto del siniestro, asegurando la continuidad del servicio, la estabilidad organizativa y una respuesta estructural adecuada.

"No queremos dejar de expresar nuestro agradecimiento a Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Centro de Emergencias 112 y a todos los profesionales del centro, cuya intervención coordinada, profesional y eficaz ha sido determinante para garantizar la seguridad de los residentes y minimizar el impacto del incidente", concluyen.