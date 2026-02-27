Aislado en la urbanización Rincón de Caya de Badajoz: "Sigo fuera de mi casa, sin luz y con el camino intransitable"

En la parte alta de la urbanización Rincón de Caya, donde apenas hay seis viviendas más, el último temporal ha dejado una escena difícil de asumir para Juan Espino, un ganadero de Badajoz que ha visto cómo las borrascas convertían su día a día en una carrera de obstáculos: casa inundada, sin suministro eléctrico y un camino de acceso tan castigado que solo puede cruzarlo a pie.

Mientras el ayuntamiento comunicaba el sábado que el acceso a la urbanización quedaba reabierto para que los vecinos pudieran volver a sus hogares, para Juan esa normalidad sigue quedando muy lejos.

Una explotación con 170 vacas y un acceso imposible

Juan gestiona una explotación ganadera con 170 vacas. Durante los peores días del temporal, llegar a la finca para alimentarlas fue un desafío constante. "No podía acceder con normalidad para darles de comer", explica. La imagen resumía la gravedad: tuvo que utilizar una barca para poder cumplir con lo imprescindible.

El problema no es solo la logística. Sin luz, se agravan las cuestiones básicas: "Lo más urgente es tener luz, para que mis animales tengan agua… y poder limpiar mi casa", insiste. A la dureza del aislamiento se suma el desgaste de ver cómo cada jornada trae una nueva consecuencia del agua.

"Cada día que voy hay algo nuevo"

Aunque ha podido entrar a ratos, Juan describe una casa que sigue revelando daños. "He visto algunos, pero cada día que voy hay algo nuevo por causa del agua: grietas, humedad…". Su testimonio apunta a un deterioro progresivo que no permite pasar página: no ha podido limpiar ni evaluar completamente las pérdidas.

A la pregunta de cuántos días lleva fuera, indica que ha perdido la cuenta, pero puede llevar más de 20 días durmiendo en casa de su hermana, la única ayuda hasta el momento: "Sigo fuera de mi casa, no tengo luz y el camino es intransitable, con lo cual no he podido limpiar aún mi casa ni recuperar la normalidad".

Pérdidas materiales… y también animales

El temporal no solo ha golpeado la vivienda. En la explotación, Juan enumera daños que afectan directamente al trabajo: vallados, alimentos para el ganado, pajeros, comederos, enseres de la casa y maquinaria. Pero hay pérdidas que duelen especialmente: "He perdido un becerro de dos meses y 28 gallinas", lamenta y el estado del ganado le preocupa: "Los animales están en muy mala situación; han abortado siete vacas. Están estresadas, más delgadas, y necesitan beber con urgencia".

La combinación de estrés, falta de agua y dificultades para acceder a la finca mantiene a este vecino en una situación muy complicada sin una solución inmediata a la vista.

El ganado de Juan Espino en Rincón de Caya. / La Crónica

Un camino "en muy mal estado" y una rutina deprimente

Aunque el ayuntamiento informó el sábado de que el acceso a la urbanización quedaba abierto, Juan insiste en que el tramo hacia su vivienda sigue siendo un muro: "Intransitable, está en muy mal estado, no se puede pasar". Sin poder coger el coche, con barro, agua y destrozos, cada visita se convierte en un trayecto físico y emocional. "Es deprimente. Es muy doloroso ir a mi casa y ver cómo está todo: el tiempo invertido, los días de trabajo", dice.

También confirma que al menos una vivienda vecina ha sufrido inundaciones, una señal de que los efectos has sido generales en el entorno.

"Es muy doloroso ir a mi casa y ver cómo está todo: el tiempo invertido, los días de trabajo" Juan Espino — Vecino de Rincón de Caya

La burocracia

Juan asegura que ha empezado a pedir ayuda y a mover gestiones, pero el proceso no es sencillo. "Estoy en ello, pero entre el trabajo y la burocracia es un poco complicado", resume. Mientras tanto, su prioridad está en recuperar la luz, garantizar agua para el ganado y poder limpiar y evaluar los daños de una casa que sigue empapada. "No había visto estos destrozos en años. Los anteriores no llegan ni a la mitad de este temporal", detalla.

Desde el ayuntamiento, fuentes municipales consultadas explican que se ha realizado una visita a la zona y que se está elaborando un listado con las actuaciones necesarias en los caminos dañados. "Cuando tengamos el listado completo, informaremos", precisan.