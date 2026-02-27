Aplazado por un problema técnico el concierto del pianista Filipe Pinto-Ribeiro de este viernes en Badajoz

El concierto del pianista Filipe Pinto-Ribeiro previsto para este viernes, día 27, dentro del XXIV Ciclo de Piano Esteban Sánchez en Badajoz ha sido aplazado debido a un problema técnico sobrevenido.

La nueva fecha de celebración del concierto será el jueves 5 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora (salón noble de la Diputación de Badajoz, a las 20,30 horas). La entrada es libre hasta completar el aforo.

Filipe Pinto-Ribeiro es considerado uno de los artistas portugueses más destacados de las últimas décadas. En este concierto ofrecerá el monográfico 'Liszt: El poeta del piano', dedicado Franz Listz, señala en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

El ciclo, organizada por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, rinde homenaje al insigne pianista de Orellana La Vieja (Badajoz) Esteban Sánchez (1934-1997).