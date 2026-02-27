Cultura
Aplazado por un problema técnico el concierto del pianista Filipe Pinto-Ribeiro de este viernes en Badajoz
La nueva fecha de celebración será el jueves 5 de marzo
El concierto del pianista Filipe Pinto-Ribeiro previsto para este viernes, día 27, dentro del XXIV Ciclo de Piano Esteban Sánchez en Badajoz ha sido aplazado debido a un problema técnico sobrevenido.
La nueva fecha de celebración del concierto será el jueves 5 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora (salón noble de la Diputación de Badajoz, a las 20,30 horas). La entrada es libre hasta completar el aforo.
Filipe Pinto-Ribeiro es considerado uno de los artistas portugueses más destacados de las últimas décadas. En este concierto ofrecerá el monográfico 'Liszt: El poeta del piano', dedicado Franz Listz, señala en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.
El ciclo, organizada por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la Diputación de Badajoz, rinde homenaje al insigne pianista de Orellana La Vieja (Badajoz) Esteban Sánchez (1934-1997).
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
- El Campeón: barra y relevo
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol