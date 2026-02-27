El Ayuntamiento de Badajoz lanza la campaña '¿Y para cuándo el día del hombre?' para desmontar discursos contra el 8M

La Oficina de Igualdad y Violencia del Ayuntamiento de Badajoz ha organizado la campaña de sensibilización '¿Y para cuándo el día del hombre?' con el objetivo de desmontar comentarios que se escuchan cada año en torno al Día Internacional de la Mujer. La programación será del 3 al 31 de marzo, donde se incluyen actividades como cine, teatro, exposiciones y conferencias.

El concejal delegado del IMSS, Juancho Pérez, ha presentado este viernes la campaña con motivo del 8M, donde ha dado respuesta a la pregunta que han elegido para dar nombre a la programación: "La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombre aún no se ha alcanzado en ninguna sociedad del mundo. Mientras las mujeres sigan enfrentándose a desigualdades estructurales, discriminación y violencias por el simple hecho de ser mujeres, seguirá siendo imprescindible recordarlo y denunciarlo".

Durante todo el mes de marzo, en la plaza de San Francisco podrán leerse paneles donde se plantean discriminaciones vividas por las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada para difundir el mensaje de denuncia de la desigualdad. Tras su desmontaje, la exposición será puesta a disposición de entidades y centros educativos.

Cine y teatro

Los martes del mes de marzo en horario de las 18.30 horas en la sede de Fundación Caja Badajoz en Montesinos se ha programado un ciclo de cine con películas dirigidas por mujeres, en colaboración con 'Mujeres de Cine' y la Fundación Caja de Badajoz.

Los días 3 y 10 se proyectarán los documentos de Blanca Torres y Carlota Nelson, centrados en las vidas y trayectorias profesionales de las artistas Marisol y la fotógrafa Cristina García Rodero: Marisol, 'Llámame Pepa', ganadora del premio Forqué al Mejor documental y Cristina García Rodero 'La mirada oculta'.

Los martes 17 y 24 se proyectarán las otras dos cintas: 'Cien libros juntas de Marga Meliá', un documental que narra la historia de cinco amigas y sus diez años de club de lectura, que cuenta con 7 candidaturas a los Goya 2026, entre ellas la de mejor película documental. El ciclo se cierra con el film de Celia Rico, 'La buena letra', nominada a Mejor Guion Adaptado. La entrada es gratuita hasta completar aforo

El día 6 de marzo a las 19.30 horas será 'Ol-vido' en el teatro López de Ayala. Las actrices Lorena Soler, Alba Escribano y Carmen Más son las protagonistas, una obra de la compañía Biribú Teatro, dirigida por Ana García, quien ha contado con el asesoramiento de Itziar Pascual.

La comedia ha recibido numerosos reconocimientos desde sus primeras representaciones, hecha para todos los públicos y centrada en destacar la importancia de cuidar los recuerdos y de rescatar de la historia la huella de las mujeres en todos los ámbitos, públicos y privados. "Una oda a las abuelas, un homenaje con mucho humor y reivindicación de todas aquellas figuras femeninas que un día fueron injustamente olvidadas", ha resaltado el concejal. La entrada es a través de invitación, ascesible desde este viernes en la página web del teatro López de Ayala.

Exposiciones y formación

'Mujer del taller al museo' es una exposición de abanicos realizados por mujeres de la ciudad en el marco de un taller guiado por la artista pacense Candela Villa, que podrá verse en el Museo de la Ciudad Luis de Morales desde el 7 de marzo. Además, esta artista, junto con las actrices María José Vargas y Rosa Escoba, inaugurarán una performance para denunciar la violencia machista con el título 'Bajo la línea de falla' a las 12.00 horas.

Por otro lado, el concurso 'Diseña tu camiseta' cumple 10 años en esta edición y se oferta a todos los centros educativos de la ciudad con el nivel de 6º de primaria. El certamen incentiva a trabajar en el aula contenidos de igualdad de género, como la corresponsabilidad de tareas del hogar o desmontar estereotipos. El día 14 de marzo cierra el plazo para presentar los diseños.

La ruta intergeneracional por la igualdad está organizada por el Grupo de Desarrollo Comunitario del Cerro de Reyes en colaboración con la Oficina de Igualdad. Una actividad educativa celebrada el 5 de marzo en la que los niños participantes se desplazarán desde el Colegio Pastor Sito y el Colegio Cerro de Reyes, acompañadas de vecinos del barrio hasta el Templete.

El colaborador del Museo Luis de Morales, Francisco Chamorro, impartirá una conferencia el día 11 de marzo a las 19.00 horas, en torno a la figura de 8 mujeres ilustres en la historia de la ciudad, a la que asistirá el alumnado de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Uex.

Durante este mes de febrero daba comienzo el programa 'Igualamos' en su tercera edición, que se extenderá hasta finales de abril. Se trata de una formación organizada desde la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Badajoz dirigida a los centros de primaria de la ciudad y pedanías. Esta edición llevará la formación en igualdad y prevención de la violencia machista a 10 centros, de los que 5 se incorporan por primera vez, mientras que la otra mitad ya han participado en otras ediciones.

El 12 de marzo se plantea un taller centrado en la igualdad y prevención de la violencia machista en el marco del proyecto de Cruz Roja, 'Aceleradores Go Empleo Juvenil', centrado en generar oportunidades que mejoren la empleabilidad y el acceso al empleo de jóvenes con el fin de acelerar su proceso de emancipación y transición a la vida adulta.

Visibilidad

Este año se desplegará en la fachada del ayuntamiento una lona conmemorativa el próximo viernes, 6 de marzo. Durante el acto institucional se contará con la intervención y la lectura conjunta del manifiesto reivindicativo de la igualdad de género aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por parte de diferentes asociaciones de mujeres. También se iluminarán los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Noticias relacionadas

En colaboración con la Fundación Municipal de Deportes se realiza una actividad durante la 32º Maratón Popular y 10ª Media Maratón 'Ciudad de Badajoz', que consiste en incluir el eslogan 'Marzo con M de Mujer' en los dorsales y camisetas de estas dos pruebas deportivas en las que participan cada año cientos de personas.