Se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe
Badajoz y su ZEPA urbana con 147 especies, presentes de nuevo en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico
Con un stand propio, el ayuntamiento ofrece información detallada sobre las 40 aves que se pueden observar en la ciudad, incluyendo su ubicación junto al río Guadiana
La ciudad de Badajoz ha presentado este viernes su oferta ornitológica en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, que se celebra durante esta semana en el Parque Nacional de Monfragüe con la organización de la Junta de Extremadura. Además, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento cuenta con stand propio en la feria.
El concejal delegado de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, ha destacado la extensa ZEPA en Badajoz con 17 kilómetros de longitud “formando parte del casco urbano de la ciudad como un espacio privilegiado con paseos fluviales completamente ajardinados y 100% accesibles”.
Un total de 147 especies tienen presencia en la ciudad, con unas condiciones que permiten el disfrute del turismo ornitolígoco “en cualquier época del año, independientemente de los flujos migratorios”.
El espacio pertenece a la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, como “hogar de algunas especies endémicas de la península”, entre las que destacan aves con grandes reproductoras e invernantes como Garcilla bueyera, Morito común, Cormorán grande, Gaviota Sombría o Martinetes.
Un stand propio con información y la guía con detalles y ubicaciones
En el stand, junto a ‘Geo2 Escuela de Naturaleza’, se ofrece información al turista ornitológico y otros aspectos de interés en la ciudad, así como la guía y mapa ‘Badajoz, Ciudad de las Aves’ con el Somormujo Lavanco como protagonista y el detalle de 40 especies y su ubicación junto al río Guadiana.
Esta edición de FIO se celebra con récord de 123 expositores, con un amplio programa de conferencias y actividades para diferentes públicos hasta el 1 de marzo.
