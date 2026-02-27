Un nuevo proyecto fotográfico
Fundación CB acogerá la nueva sede de la Asociación Fotográfica Extremeña
Estará situada en la sala de exposiciones del edificio Santa Marina 25
La sala de exposiciones de Fundación CB en la avenida Santa Marina 25 de Badajoz, inaugurada en el año 2019, se convertirá en los próximos días en la nueva sede de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE), ubicada actualmente en la Plaza de la Soledad.
Potenciar la fotografía
Esta sala continuará siendo un espacio expositivo, pero enfocando su actividad en la fotografía, el principal estandarte de la AFE. Una manifestación artística que Fundación CB está tratando de potenciar con los proyecto del Centro de Documentación y de la Imagen de Extremadura (Cdiex), una institución cuya finalidad es contribuir a la recuperación y conversación de archivos históricos; y con el Festival Negativo Foto.
Esta nueva sede del AFE pretende ser, además de un lugar de reunión, formación y debate, un punto de encuentro en el que los ciudadanos y visitantes de Badajoz puedan disfrutar de la fotografía en todas sus versiones y, al mismo tiempo, nutrir al Cdiex de los materiales fotográficos de la AFE para su apuesta en valor y difusión del patrimonio extremeño.
