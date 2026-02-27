La futura piscina de Gévora tendrá dos vasos, un área de esparcimiento de más de 4.400 metros cuadrados y cafetería

Nuevo paso para que la pedanía de Gévora cuente, tras años de espera, con una piscina de verano. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de licitar la redacción del proyecto de ejecución por 34. 549 euros. Una vez adjudicado, tendrá que estar listo en dos meses y después se podrán licitar las obras.

Como ya se anunció, la futura piscina se ubicará en una parcela entre las vías del tren y el campo de fútbol (la actuación incluye instalaciones para este último también). De los 8.926 metros cuadrados de terreno disponibles, se destinan a este proyecto 6.200 y el resto se reserva para futuras ampliaciones u otros usos deportivos. La inversión estimada supera los 1,8 millones de euros.

Las instalaciones contarán con un vaso de recreo y enseñanza, destinado al baño de niños jóvenes y adultos, de forma rectangular y con 30,5 metros de largo, 13 metros de ancho y una profundidad de entre 1, 20 y 2,20 metros. Su superficie total será de 402 metros cuadrados.

El segundo vaso, de chapoteo, será para menores de 5 años y tendrá diseño circular, con un diámetro de 8 metros y una profundidad de 50 centímetros. Habrá un tercer vaso de compensación para absorber el volumen de agua desplazado por inmersión de bañistas.

Para la circulación de los usuarios desde las zonas de servicio, alrededor de los vasos y para separar la lámina de agua de zonas ajardinadas, se proyectan bandas exteriores y playas pavimentadas de 3 metros de anchura mínima.

Juegos y área para comer

Además, habrá alrededor de 4.400 metros cuadrados de jardines y zonas de esparcimiento, donde se ubicarán áreas de estancia, de juego, de comida, terraza, cafetería y solarium. Está prevista una gran área de césped, se conservarán la mayor parte posible de los árboles que ya existen y se plantarán otros nuevos.

En cuanto a la edificación proyectada, se compone de tres cuerpos en una sola planta. Uno de ellos albergará los vestuarios e instalaciones destinados a usuarios de las piscinas; otro, la cafetería, que será compartida con el campo de fútbol; y en el tercero, se ubicarán los vestuarios y servicios complementarios al campo de fútbol.

La intención es que la nueva piscina de Gévora, además de a los vecinos de esta pedanía, dé servicio a los de otros poblados cercanos como Sagrajas, Novelda del Guadiana, Alcazaba y Valdebótoa. El ayuntamiento estima que de estas instalaciones cubrirán un ámbito demográfico de unos 5.000 potenciales usuarios.