Los mejores sitios para merendar en Badajoz: estos son los rincones imprescindibles para endulzar la tarde

Badajoz vive un idilio con la merienda. Cada vez son más los locales que cuidan el café de especialidad, apuestan por repostería artesana e incorporan ideas creativas que van mucho más allá de la merienda clásica. Este repaso reúne los lugares que más suenan en Badajoz en este 2026, los imprescindibles para quienes buscan una buena pausa dulce a media tarde

El templo del café

Con hasta 4 ubicaciones repartidas por la ciudad, Flocco Original Coffee se ha consolidado como uno de los templos del café en Badajoz. Su carta combina cafés, frappés y dulces en un entorno moderno y animado, ideal para quienes buscan ambiente urbano y terraza.

Más allá del clásico café con leche, Floco apuesta por una amplia variedad de elaboraciones: capuchinos cremosos, lates aromatizados, cafés fríos y opciones que siguen la tendencia del café de especialidad. La propuesta se completa con tartas, muffins, cookies y pequeños caprichos dulces, como gofres o tortitas que convierten la merienda en un plan completo.

Dirección: Plaza de los Alféreces, 4

Avenida Sinforiano Madroñero, 15

Polígono Industrial el Nevero, 7

Avenida de Elvas, Centro Comercial El Faro

Gran variedad de tartas

Café y Tartas La Galería se ha convertido en uno de los nombres propios de la merienda en la capital pacense. Este acogedor establecimiento destaca por su amplia variedad de tartas caseras, con vitrinas siempre repletas de muchas variedades.

Desde clásicos como la tarta de queso o la de chocolate hasta propuestas más elaboradas que van rotando como la Pantera Rosa o la tarta de queso Oreo. Incluye también meriendas tradicionales como helados, crepes, gofres y batidos de muchos sabores, además de sus clásicos cafés.

Su ambiente tranquilo y sus diversas tartas lo convierte en una dirección imprescindible para los amantes de las meriendas más golosas en Badajoz.

Dirección: Avenida Miguel Ángel Celdrán Matute, 14

Más de medio siglo de tradición

Con más de 50 años de historia, Los Valencianos es todo un clásico de la ciudad. Su carta incluye tartas artesanales, bollería recién hecha y dulces típicos que combinan tradición y calidad. Sin embargo hace honor a su nombre por su carta interminable de decenas de sabores de helados.

El local cuenta también con pedidos a domicilio.

Dirección: Calle República Argentina, 4A

Especialista en gofres

Crujientes por fuera, tiernos por dentro y acompañados de todo tipo de toppings: chocolate, nata, frutas o sirope. Los gofres de La Casa del Gofre se han convertido en un opción irresistible para cualquiera. Además, ofrecen cafés, batidos y bebidas calientes que acompañan a la perfección sus elaboraciones, creando un plan ideal para disfrutar solo o en buena compañía.

Dirección: Calle Jacinta García Hernández, 10

Sabor transfronterizo

Parada Lisboa es un local destaca por su repostería variada y de origen portugués, en la que no faltan los famosos pasteles de nata, croissants recién horneados y dulces artesanales que se combinan con cafés de calidad. Su ambiente acogedor y moderno lo convierte en un lugar perfecto para disfrutar de un descanso a media tarde, solo o acompañado, mientras se saborean delicias que recuerdan al país vecino.

Noticias relacionadas

Dirección: Calle Vasco Núñez, 3, 1B