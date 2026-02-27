Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El público vuelve a llenar Ifeba desde el primer día para participar en el amplio programa de actividades que se ofrecerá hasta el domingo. «Una sociedad que escucha a los mayores es una sociedad más inteligente», defiende el alcalde de Badajoz durante la inauguración

Tras la solicitud para que aportara la dirección de su domicilio particular y no la del despacho de su abogado

El ayuntamiento reabrió el acceso el sábado, pero Juan Espino, que gestiona una explotación ganadera, aún no puede entrar a su vivienda ni garantizar el suministro de agua a sus animales: "He perdido ya un becerro y 28 gallinas y siete vacas han abortado"

A la primera convocatoria no se acogió por falta de tiempo. Los alumnos de Alcazaba tendrán una ruta exclusiva a Gévora y podrán usar la pista de la CHG

Vicente Soler Solano es uno de los académicos elegidos por su trayectoria en la Banda Municipal de Badajoz