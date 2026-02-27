Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Fotogalería | Arranca el primer día de la Feria de los Mayores en Badajoz

Fotogalería | Arranca el primer día de la Feria de los Mayores en Badajoz / La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Arranca la Feria de los Mayores en Badajoz: "Venimos los cuatro días, desde por la mañana"

El público vuelve a llenar Ifeba desde el primer día para participar en el amplio programa de actividades que se ofrecerá hasta el domingo. «Una sociedad que escucha a los mayores es una sociedad más inteligente», defiende el alcalde de Badajoz durante la inauguración

David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio

Tras la solicitud para que aportara la dirección de su domicilio particular y no la del despacho de su abogado

Aislado en la urbanización Rincón de Caya de Badajoz: "Sigo fuera de mi casa, sin luz y con el camino intransitable"

El ayuntamiento reabrió el acceso el sábado, pero Juan Espino, que gestiona una explotación ganadera, aún no puede entrar a su vivienda ni garantizar el suministro de agua a sus animales: "He perdido ya un becerro y 28 gallinas y siete vacas han abortado"

El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética

A la primera convocatoria no se acogió por falta de tiempo. Los alumnos de Alcazaba tendrán una ruta exclusiva a Gévora y podrán usar la pista de la CHG

Noticias relacionadas

Nuevo miembro de la Real Academia de Extremadura: "Estos 19 años de trabajo han dado resultado"

Vicente Soler Solano es uno de los académicos elegidos por su trayectoria en la Banda Municipal de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
  2. Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
  3. Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
  4. Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
  5. El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
  6. El Campeón: barra y relevo
  7. Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
  8. Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol

El Ayuntamiento de Badajoz lanza la campaña '¿Y para cuándo el día del hombre?' para desmontar comentarios del 8M

El Ayuntamiento de Badajoz lanza la campaña '¿Y para cuándo el día del hombre?' para desmontar comentarios del 8M

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur

Extremadura inicia el programa 'Digitaliza tu pyme' comienza con formación en negocio 'online' y comercio electrónico

Extremadura inicia el programa 'Digitaliza tu pyme' comienza con formación en negocio 'online' y comercio electrónico

Fundación CB acogerá la nueva sede de la Asociación Fotográfica Extremeña

Fundación CB acogerá la nueva sede de la Asociación Fotográfica Extremeña

Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos

Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos

Homenajes, teatro, desfile de moda, acrobacia con telas y conferencias para celebrar el 8M en Monesterio

Homenajes, teatro, desfile de moda, acrobacia con telas y conferencias para celebrar el 8M en Monesterio

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero
Tracking Pixel Contents