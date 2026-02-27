Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Arranca la Feria de los Mayores en Badajoz: "Venimos los cuatro días, desde por la mañana"
El público vuelve a llenar Ifeba desde el primer día para participar en el amplio programa de actividades que se ofrecerá hasta el domingo. «Una sociedad que escucha a los mayores es una sociedad más inteligente», defiende el alcalde de Badajoz durante la inauguración
David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio
Tras la solicitud para que aportara la dirección de su domicilio particular y no la del despacho de su abogado
Aislado en la urbanización Rincón de Caya de Badajoz: "Sigo fuera de mi casa, sin luz y con el camino intransitable"
El ayuntamiento reabrió el acceso el sábado, pero Juan Espino, que gestiona una explotación ganadera, aún no puede entrar a su vivienda ni garantizar el suministro de agua a sus animales: "He perdido ya un becerro y 28 gallinas y siete vacas han abortado"
El Ayuntamiento de Badajoz solicitará para 6 colegios la ayuda de la Junta destinada a eficiencia energética
A la primera convocatoria no se acogió por falta de tiempo. Los alumnos de Alcazaba tendrán una ruta exclusiva a Gévora y podrán usar la pista de la CHG
Nuevo miembro de la Real Academia de Extremadura: "Estos 19 años de trabajo han dado resultado"
Vicente Soler Solano es uno de los académicos elegidos por su trayectoria en la Banda Municipal de Badajoz
- Más de 1.200 bailarines convertirán Badajoz en capital nacional de la danza urbana
- Los ayuntamientos de la provincia de Badajoz pueden solicitar flores a la diputación
- Un autobús urbano choca con un camión en la autopista, en Badajoz
- Alejandría reabre en Cerro Gordo ocho meses después del incendio: 'Emociona ver de nuevo a los clientes; algunos hasta te abrazan
- El Carnaval de Badajoz registra una afluencia de 750.000 personas en 2026
- El Campeón: barra y relevo
- Fotogalería | Accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla, en Badajoz
- Nuevo accidente en el tramo en obras de la carretera de Sevilla de Badajoz: el conductor ha dado positivo en alcohol