Nuevo miembro de la Real Academia de Extremadura: "Estos 19 años de trabajo han dado resultado"

Vicente Soler Solano, director de la Banda Municipal de Badajoz ha sido uno de los elegidos como nuevo miembro de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX) debido a su marcada trayectoria. El valenciano lleva 19 años en la región, desde que ocupó la plaza en 2007.

P-¿Cómo recibió la noticia?

R-Ya me lo comentaron hace dos años de que había interés, pero no se volvió a hablar más, y yo ni me acordaba. La presidenta de la Academia me llamó el sábado para comunicarme oficialmente que por unanimidad de todos los académicos me habían elegido. Pero, el pasado miércoles en el concierto de mayores que se celebró, Emilio González Barroso lo hizo público y yo estaba viendo el concierto sin saber nada de que lo iba a decir. Ha sido una sorpresa y es una gran satisfacción pertenecer a la Real Academia, y además aquí en Extremadura, que yo soy valenciano.

P-¿Cuánto tiempo lleva aquí?

R-Llevo 19 años en Extremadura. Soy de un pueblo de Valencia llamado Benaguasil, que hasta el alcalde me ha llamado esta mañana . Yo trabajaba en el Conservatorio de Valencia, vi publicada una plaza para la Banda Municipal de Música de Badajoz y me presenté. Comencé en el año 2007 a ser el director.

P-¿Qué cree que le ha llevado hasta este reconocimiento?

R-Yo creo más que todo es por el trabajo durante todos estos 19 años que he hecho en la Banda Municipal. Hemos conseguido una programación estable y variada, una consolidación de la plantilla de músicos, un alto nivel artístico reconocido a nivel nacional y mejoras en instrumentos e infraestructuras. También el apoyo institucional del ayuntamiento y hoy la Banda Municipal llena todos los conciertos. También me gustaría nombrar que tenemos el apoyo de la Asociación Amigos de la Banda Municipal.

P-¿Cómo ha evolucionado la Banda Municipal de Música?

R-Cuando llegué encontré la banda en un estado de dejadez, debido también a la época hace 19 años. Entonces tocó reconstruirla, ordenarla, además de mejorar a todos los niveles, tanto artístico como laboral. Hasta que hemos conseguido darla a conocer tanto en Extremadura como a nivel nacional. Hoy la Banda Municipal de Badajoz es una de las más prestigiosas y de las que más conciertos hace durante todo el año.

P-¿Qué obras destacaría en su trayectoria?

R-Todas las composiciones que he dedicado a la ciudad de Badajoz o a personas, como el poema a Emilio González Barroso, la composición a la fiesta de Almossassa, un pasodoble que se llama ‘Extremadura música y vida’, otro al que fue alcalde Miguel Celldrán y también a Pedro Montero, cronista de Badajoz.

P-¿Cómo fue lo de Almossassa?

R-A mí me pidió Miguel Celdrán en 2009 que si podía componer una obra dedicada a la fiesta de Almossassa, basándose en el tema de Marwan. Entonces creé un poema sinfónico y con una marcha mora voy describiendo lo que es la fiesta.

P-¿Qué titulación tiene?

R-Tengo 5 titulaciones superiores obtenidas en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. También los títulos superiores de Dirección de Orquesta y Coros con los Maestros Manuel Galduf, Eduardo Cifre, Rafael Talens y Pablo Sánchez Torrella. Además, soy diplomado por la Universidad de Valencia como Profesor de Magisterio.

P-¿Ha obtenido premios?

R-Obtuve 15 primeros premios absolutos consecutivos con mención de honor en certámenes internacionales de la Comunidad Valenciana. En 2008 y 2014, con la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Cullera me llevé dos galardones. Además, como compositor, en 2003, obtuve el primer premio de composición de pasodoble de la Junta Central Fallera de Valencia.

P-¿Y títulos honoríficos?

Noticias relacionadas

R-Recibí la Batuta de Oro como director en el Certamen de Bandas de Música de Altea. El Ayuntamiento de Cullera me concedió el Escudo de Plata por mi trayectoria al frente de la Banda Sinfónica Ateneo Musical de Cullera. En 2019 recibí de la Diputación de Valencia la segunda Batuta de Oro, por haber ganado 3 veces el Certamen de Bandas. Otro premio es el de la U.M de Moncada a la trayectoria musical, siendo director de honor de la misma. Y en Badajoz obtuve la Medalla de Oro de la ciudad como director de la Banda Municipal.