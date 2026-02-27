En la explanada del mercadillo de los martes
La Policía Local clausura el Circo Encantado de Badajoz por motivos de seguridad ciudadana
Según fuentes municipales, estaban ocupando el espacio del antiguo ferial antes de contar con la autorización pertinente
El Circo Encantado de Badajoz, situado en la explanada del antiguo recinto ferial, ha sido suspendido y desmontado esta tarde por la Policía Local por motivos de seguridad. El espectáculo, que iniciaba hoy su apertura hasta el día 15 de marzo, ha sido clausulado por las autoridades alrededor de las 19 horas.
Tal y como han declarado fuentes municipales, "las medidas han sido motivadas por la existencia de riesgo para la seguridad de las personas y las vías de acceso, especialmente en relación con la correcta utilización del espacio público y la garantía de los servicios de emergencia".
Riesgo para la seguridad ciudadana
Además, destacan que se han constatado incumplimientos en las advertencias que ya se habían realizado previamente. La Policía declara que el espectáculo habría ocupado el espacio del antiguo ferial antes de contar con la correspondiente autorización. Además, constata que la empresa tenía la obligación de "mantener el mobiliario urbano en su estado original". Por todo ello, los cuerpos y fuerzas de seguridad han efectuado un desmontaje que se completará a lo largo del día de hoy.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que "todas las actividades son bienvenidas en la ciudad siempre que cumplan con la normativa, respeten las ordenanzas municipales y garanticen la seguridad y la normal convivencia en la ciudad".
Este medio ha tratado de contactar con la empresa encargada, que ya había se había asentado previamente en Mérida del 13 al 22 de febrero, pero no ha obtenido respuesta.
