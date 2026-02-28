El Arca de Noé denuncia que el acceso a la comunidad terapéutica es "intransitable" y provoca "averías constantes" en los vehículos

Un camino de tierra, dos kilómetros sin asfaltar y un problema que se agrava con cada temporal. La Asociación Apatryrs, responsable de la comunidad terapéutica Arca de Noé, ubicada a siete kilómetros de Badajoz, reclama al ayuntamiento que ejecute cuanto antes el arreglo del camino de acceso a las Casas Aisladas de Gévora y en concreto un tramo de unos dos kilómetros sin asfaltar que, según la entidad, se ha convertido en una vía "intransitable", con socavones y zonas especialmente peligrosas tras los temporales.

Su director, Vicente Gutiérrez Méndez, advierte de que el deterioro afecta a la seguridad diaria de trabajadores, voluntariado y personas en tratamiento y que incluso ha condicionado la atención de servicios externos.

Arca de Noé es un centro de régimen interno para el tratamiento de personas con problemas de adicciones con más de 35 años de labor social en la provincia de Badajoz. La entidad, fundada en 1990, explica que forma parte de la red de adicciones de la Secretaría Técnica de Adicciones de la Junta de Extremadura, a través de la cual recibe una subvención nominativa anual.

"El camino está cada vez peor. No es solo el desgaste de los vehículos; es un peligro real en cada desplazamiento" Vicente Gutiérrez Méndez — Director de la comunidad terapéutica Arca de Noé

En la comunidad atienden a 30 personas beneficiarias del programa, además del personal y el voluntariado, que deben transitar ese acceso varias veces al día para traslados, visitas, entradas y salidas del recurso. "El camino está cada vez peor. No es solo el desgaste de los vehículos; es un peligro real en cada desplazamiento", sostiene Gutiérrez Méndez.

La asociación subraya que la situación no afecta únicamente a su comunidad terapéutica: también en las casas aisladas de Gévora se encuentra la Asociación Sabor e Inclusión, donde se desarrolla una primera fase del proceso asistencial, centrada en la desintoxicación o la reducción del daño. Ambos recursos comparten el acceso directo, por lo que los movimientos entre dispositivos y hacia servicios sanitarios o administrativos son constantes.

Arreglo del camino

La entidad recuerda que el pasado año el alcalde de Badajoz y varios concejales visitaron las instalaciones y comprobaron sobre el terreno el estado del acceso. Tras esa visita, añade, el pleno municipal aprobó la rehabilitación de la vía. Sin embargo, critica que, transcurrido el tiempo, la intervención sigue sin materializarse. "Lo que pedimos es poder ejercer nuestra labor de una forma segura y que el transporte de las personas usuarias no suponga un riesgo añadido", recalca el director.

Entre las consecuencias, la asociación menciona episodios de aislamiento tras lluvias intensas. Según su relato, en las últimas borrascas, el mal estado del camino les impidió el tránsito habitual, dificultando el acceso de personal y el traslado de usuarios. También denuncia problemas para la atención urgente: "Ha habido ocasiones en las que ambulancias del área han rechazado entrar por el camino y hemos tenido que llevar nosotros a los usuarios hasta el centro de salud", afirma Gutiérrez Méndez.

"No es seguro para los usuarios y trabajadores"

La dificultad de acceso, añade, también ha afectado a la atención social. El responsable explica que una trabajadora social se desplazó hace dos años y, tras comprobar el estado de la vía, comunicó que la asistencia a las personas del programa sería desde entonces telemática o telefónica, o bien mediante el traslado de los usuarios a su oficina, al considerar que el desplazamiento a las instalaciones no era seguro.

La entidad insiste en que se trata de una actuación necesaria no solo por el servicio que prestan, sino por la realidad de otros vecinos del entorno que utilizan esa misma vía. A su juicio, una mejora del acceso reduciría riesgos, facilitaría la coordinación con recursos sanitarios y sociales y evitaría averías recurrentes en los vehículos del centro y particulares, en un contexto en el que los recursos económicos de las asociaciones son limitados.

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Badajoz indican que, "se está llevando a cabo un análisis del estado de varios caminos en la zona, incluyendo el tramo de dos kilómetros que da acceso a este centro, con el objetivo de determinar las actuaciones necesarias". Igualmente, precisan que "a partir de esta evaluación, se impulsará la tramitación correspondiente para proceder a su arreglo".

El estado en el que se encuentra el camino de acceso al centro. / Cedida

Mientras, Apatryrs solicita que se concreten plazos y se ejecute la obra aprobada para garantizar un acceso "digno y seguro". "No pedimos nada extraordinario: pedimos seguridad para trabajar y para que quienes vienen a recibir un servicio público no tengan que jugarse el tipo en cada viaje", concluye el director.