Un festival flamenco en Badajoz recaudará fondos para un joven pacense con una enfermedad rara

El flamenco se convertirá en solidaridad en Badajoz. El teatro López de Ayala acogerá el próximo jueves 16 de abril el Festival Flamenco Solidario 'Todos con Giovanni', una cita benéfica con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a sufragar el elevado coste de los tratamientos sanitarios que necesita el joven Giovanni Miralles.

Giovanni es un joven pacense de 16 años afectado por el síndrome de Schaaf-Yang, una enfermedad rara que padecen más de diez personas en España. A consecuencia de esta dolencia, no puede hablar ni caminar, depende totalmente de su madre, sufre crisis de dolor y ha pasado 38 veces por el quirófano, detalla la organización en nota de prensa.

Participaciones

El festival contará con la participación de La Kaita, Alejandro Vega, Daniel Castro, Fefo de Badajoz, Ismael Solomando, Pedro Bazaga y Amigos del Flamenco al cante; Joaquín Muñino y José Ángel Castilla al toque; y Diego Andújar, la Escuela de Flamenco 'Pilar Andújar' y la compañía 'Flamenco Joven al baile, dirigida por Jesús Ortega. Laura Zahínos será la encargada de presentar el evento.

Las entradas para este espectáculo, que celebrará a las 20.30 horas, costarán 8 euros en anfiteatro y 10 euros en patio de butacas.

Fila 0

Además, se ha habilitado una Fila 0 para quienes deseen colaborar mediante aportación directa: IBAN: ES98 0183 5332 1302 0511 9564.