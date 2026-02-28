Suceso
Susto por un incendio en una vivienda en la avenida del Perú en Badajoz
Por suerte, no hubo que lamentar daños personales ni materiales
Badajoz
Un incendio se declaró anoche en una vivienda ubicada en la avenida del Perú, en Badajoz.
Según la información facilitada por los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el origen del incidente estuvo en un calefactor de aire caliente que, por suerte, no llegó a prender la faldilla de una mesa, evitando así que las llamas se extendieran por la casa.
Mujer de avanzada edad
El aviso se produjo a las 22.15 horas y afectó a una mujer de avanzada edad. Hasta el domicilio se desplazaron los bomberos, que controlaron la situación y procedieron a ventilar la vivienda.
El suceso se saldó sin daños personales ni materiales.
