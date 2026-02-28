Leonor Gago, la distribuidora que lleva años trayendo representaciones a Badajoz: "Hoy en día la ópera está de moda"

La ópera vuelve al teatro López de Ayala, y lo hace a manos de Leonor Gago Artist Management, la distribuidora que ha traído a Badajoz la obra ‘L’elisir d’Amore’, una ópera del compositor italiano del siglo XIX Gaetano Donizetti.

Leonor Gago lleva 30 años dedicada al mundo del espectáculo. Actualmente distribuyen unas 120 representaciones al año por todas las provincias. "Somos la empresa de ópera más longeva en España", aclara la productora cántabra.

Una experiencia que les ha permitido coproducir con teatros nacionales. En el caso de ‘L’elisir d’Amore’, se trata de una obra en la que colabora la Ópera Nacional de Moldavia. Gago explica que esto permite una "garantía de calidad y profesionalidad, con buenos decorados y vestuarios".

Leonor Gago en el Liceu de Barcelona / La Crónica de Badajoz

La ópera, un género en alza

Para la distribuidora, la ópera hoy en día está "de moda", y más aún en nuestro país: "España es, junto con Alemania e Italia, el país de la ópera y donde más se producen este tipo de espectáculos". Ella misma tiene en su agenda entre 40 y 50 teatros donde trabajan a lo largo del año.

Uno de ellos es el López de Ayala de Badajoz. Gago recuerda visitarlo por primera vez en 1993, cuando se reinauguró tras siete años de rehabilitación: "Estrenábamos la obra Carmina Burana. Todavía había claves por todos lados y había venido Televisión Española porque era un gran acontecimiento". Desde entonces, la productora no ha parado de llevar obras a la ciudad pacense: "Cada temporada solemos traer dos óperas y un ballet".

El domingo será el turno de ‘L’elisir d’Amore’, una obra que Gago define como "alegre, divertida y en el que el público incluso se reirá". "Es una historia de amor como cualquier otra. 200 años después de su estreno seguimos viendo los mismos temas. Porque, ¿quién no se ha enamorado de alguien que al principio no le es correspondido?".

Sobre sus próximos objetivos, Gago por ahora se centra en continuar con la gira de esta obra, que acaba el 30 de marzo, aunque en los próximos meses representarán la ópera Norma, de Vincenzo Bellini. Por ahora, Gago afronta esta proyección en la ciudad extremeña con mucha ilusión: "En Badajoz siempre son muy cálidos con nosotros. Siempre se dice que en el sur se aplaude mucho más".