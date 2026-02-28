La parroquia de San Roque de Badajoz celebra el quinario al Cristo de la Paz

La parroquia de San Roque de Badajoz se prepara para vivir este fin de semana uno de los momentos más intensos de su calendario cuaresmal con los cultos al Cristo de la Paz. Así lo explica su hermano mayor, Sergio Martínez, quien subraya que "el quinario al Cristo de la Paz es uno de los actos fundamentales de nuestra Cuaresma".

Según detalla, "solamente le realizamos el Quinario al Cristo de la Paz, porque el del Cristo Rey es en noviembre y la Virgen de la Palma en mayo", un calendario que concentra ahora la devoción de numerosos fieles. "Durante estos días son muchísimos los hermanos que, con la devoción al Cristo de la Paz, asisten a las celebraciones", remarca.

El programa arrancó ayer con el tradicional Vía Crucis cuaresmal. "El viernes se celebró también el Vía crucis que está enfocado hacia el Cristo de la Paz", explica Martínez. El sábado tendrá lugar la función principal de instituto, uno de los momentos más solemnes. "Ahí está la función principal de instituto, que es un evento solemne en el que los hermanos realizamos pública protestación de fe con un compromiso de fidelidad a los dogmas y creencias fundamentales de la Iglesia". Este año, además, contará con una presencia destacada: "Tenemos la suerte de contar con el arzobispo, José Rodríguez Carballo, que va a predicar ese día".

Ritos

Durante la ceremonia se escenifica uno de los ritos más significativos de la hermandad. "La secretaria se levanta y lee la protestación de fe que todos los hermanos confirmamos en que creemos en ella", relata el hermano mayor, y añade que "después vamos pasando uno tras otro ante los evangelios y las reglas de la cofradía afirmando que creemos sobre esa protestación de fe".

El domingo llegará uno de los actos con mayor afluencia: el besapié al Cristo de la Paz. "Estará abierto desde las 10:30 hasta las 14.00 y de 16.00 a 20.00”, detalla Martínez, quien recalca que “es un día muy importante dentro de la cofradía porque son muchísimos los hermanos que se acercan". Además, coincide con otra cita clave: "Coincide con el primer ensayo también de costaleros del Domingo de Ramos", lo que multiplica la presencia de fieles. La cercanía con la imagen es uno de los rasgos más valorados: "El devoto puede acercarse muy de cerca al Cristo de la Paz porque prácticamente está colocado en posición horizontal, se puede besar su pie y verlo muy de cerquita".

Preparación interior

El quinario se vive como una preparación interior. "Es el acto más importante que desarrollamos en Cuaresma en referencia a los cultos", afirma el hermano mayor, quien añade que "es una preparación muy importante para lo que vamos a vivir y es reafirmarnos interiormente en nuestra fe, en nuestras creencias y en esa devoción tan grande que le tenemos al Cristo".

La organización de las celebraciones también tiene un marcado carácter participativo: "Las eucaristías están preparadas, enfocadas hacia el Cristo de la Paz".

Un altar especial

El altar mayor se presenta especialmente engalanado para la ocasión. "El Cristo está presidiendo el altar mayor de nuestra parroquia, tapado con un dosel, el altar cuenta con 30 puntos de luz", describe Martínez. La decoración floral incluye "cuatro jarras y un centro" con "rosas malvas, clavel malva, iris morado, flor de cera morada y estaquis morado". A ambos lados se sitúan "el cirio parroquial y el estandarte de la cofradía", completando un montaje que busca resaltar la centralidad del Cristo de la Paz en estos días.

Este es un fin de semana que, según su hermano mayor, se vive como “una reafirmación pública de fe y de devoción” en pleno corazón del barrio de San Roque.