El PSOE de Badajoz exige explicaciones por la clausura de El Circo Encantado

El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que aclare lo ocurrido con El Circo Encantado, cuya actividad fue suspendida el viernes por la tarde, cuando la instalación ya estaba montada y con público esperando para acceder al primer pase.

A través de un comunicado, el PSOE ha reconocido que esta medida le ha sorprendido, "porque no se trataba de un montaje menor ni improvisado", sino que el circo llevaba días anunciándose en la ciudad y una instalación de estas características requiere trasladar material, montar estructuras de gran tamaño y coordinar distintos servicios municipales.

En este sentido, los socialistas advierten del "posible perjuicio económico y de imagen" para la ciudad, porque hechos como estos "pueden terminar desincentivando" que otras iniciativas culturales o de ocio decidan instalarse en Badajoz.

El PSOE considera que la "clausura inmediata" del circo, después de haber obtenido los permisos de diferentes servicios municipales puede entenderse como "una contradicción" dentro de los propios documentos municipales, "algo que el ayuntamiento debería aclarar", ha insistido.

Los socialistas se remiten a la documentación administrativa a la que han tenido acceso, en la que consta que la empresa promotora registró su solicitud el 20 de febrero para ocupar el espacio situado entre las calles Emigrante Pacense y Francisco Guerra, acompañando el plano de implantación y la información básica de la actividad. A partir de ese momento, el procedimiento siguió su tramitación: se emitió la liquidación de la tasa municipal por ocupación del suelo vinculada a la instalación; se obtuvo una resolución de Policía urbana autorizando la instalación en esa ubicación con las condiciones habituales para este tipo de espectáculos temporales; y el resto de informes municipales necesario no planteaban "inconvenientes" al desarrollo de esta actividad.

Entre la documentación figura también un certificado emitido por un ingeniero técnico industrial colegiado, en el que se describe la instalación y se indica que la estructura reúne las condiciones de seguridad exigibles para este tipo de montajes.

Informes

Por ello, el PSOE pregunta qué ocurrió "en el tramo final del procedimiento", qué informes llevaron a acordar la clausura y se diera orden de desmontaje a los responsables del circo y por qué esa situación "no se resolvió antes de que la instalación estuviera completamente desplegada y anunciada públicamente".

El grupo municipal socialista cree que el alcalde, Ignacio Gragera, debe dar explicaciones "claras" a la ciudadanía de lo que ha ocurrido. "Es una responsabilidad trasladar que las decisiones que se adoptan responden a criterios solventes y razonables, evitando así situaciones que terminan generando desconcierto en la ciudad", ha argumentado.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento, a preguntas de este diario sobre las declaraciones del PSOE, se remitió a las explicaciones que dio el viernes, cuando alegó motivos de seguridad para prodecer a la clausura del circo.