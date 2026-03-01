Amigos de Badajoz plantea intervenir en el baluarte de Santa María para localizar una galería de fusileros

Desde mayo del año pasado, unas vallas revelan que en el flanco izquierdo del baluarte de Santa María -la parte que da al parque de Los Sitos- hay una intervención pendiente. Fue entonces cuando se detectó una brecha, que, aunque parece que ya existía, aumentó debido a las humedades. El ayuntamiento tiene intención de repararla y Amigos de Badajoz ha propuesto a la Concejalía de Gabinete de Proyectos que la intervención sea más ambiciosa: que se lleve a cabo un estudio con georradar para averiguar si en este flanco existe una galería de fusileros, similar a la del baluarte de San Pedro.

Para sustentar su petición, la asociación ha remitido al concejal del área, José Luis González, un detallado dosier sobre la construcción del baluarte del siglo XVII y las reformas posteriores, que ha elaborado el historiador Julián García Blanco. Los planos e informes que recoge indican que había dos galerías de fusileros: una en el flanco derecho y otra en el izquierdo.

Pero, mientras en el primero aún son visibles las aspilleras, en el segundo se habrían tapado. En 1812, durante la Guerra de la Independencia, después de que los aliados abrieran una de las brechas en el flanco izquierdo del baluarte de Santa María, se procedió a su reconstrucción. En el curso de las obras, se habrían cegado, además de las aspilleras, cualquier salida del foso, ya se tratara de un desagüe o de una poterna.

Planos

No obstante, según la documentación de Amigos de Badajoz, planos e informes de 1844 y años posteriores revelan que una parte de la misma quedó en uso, aunque posteriormente, tras aparecer una gran grieta, se realizó un recrecido de la muralla que terminaría por ocultar cualquier vestigio.

En esa zona murieron miles de soldados británicos y las crónicas de la época dicen que fueron enterados en la muralla.

El presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, asegura que su propuesta ha sido bien recibida por el concejal de Gabinete de Proyectos. «Con un estudio de georradar se podría saber si la muralla es maciza o no y así comprobar si esa galería de fusileros existe y en qué estado se encuentra, para documentarla», explica Cienfuegos.

De este modo, en caso de que se confirme su existencia, se podría conocer si está arruinada, en uso, aterrada e, incluso, plantearse, si fuera posible, recuperarla y que se accediera a la galería desde la calle.

Patologías

La asociación insiste en que no es suficiente con reparar la grieta que se ha abierto, sino que se debe confirmar por qué se ha abierto, qué patologías existen y ponerle solución para que no vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro. «El ayuntamiento tiene dinero para arreglar la brecha, pero eso requiere una actuación más importante, porque se puede caer el lienzo entero», advierte el presidente.

Grafitos

Además, Amigos de Badajoz sostiene que cualquier actuación en el flanco izquierdo del baluarte de Santa María exigiría un «minucioso estudio» paramental que recoja todos grafitos que contiene, «porque su valor patrimonial, histórico y documental es valiosísimo», defiende.

Los trabajadores que levantaron la nueva escarpa en 1812, según recoge en su dosier García Blanco, dejaron decenas de dibujos e inscripciones, como peces, un pollo, decoraciones geométricas, una flor de lis... Entre ellas, señala como «especialmente interesantes» las fechas (abril y 1812) y los nombres de algunos de los albañiles (Antonio o Vicente López)

Noticias relacionadas

Para conservarlos, la asociación hace hincapié en que los sistemas de riego no deberían incidir directamente en la parte de la escarpa, pues generan un «daño innecesario» en la misma.