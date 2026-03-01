Suceso
Arde un vehículo en San Isidro, Badajoz
Aunque no se han registrado daños personales, el coche, un Citroën Picasso, ha quedado completamente calcinado
Un turismo ha resultado totalmente calcinado tras declararse un incendio cuando se encontraba estacionado en la zona de San Isidro, en Badajoz. En concreto, el suceso tuvo lugar a las 5.20 de la madrugada de ayer, 28 de febrero.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que emplearon alrededor de una hora en las labores de extinción para sofocar por completo las llamas sobre el vehículo, un Citroën Picasso.
Daños materiales
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se originó el incendio. No se han registrado daños personales como consecuencia del suceso, aunque sí importantes daños materiales, según han informado los Bomberos.
