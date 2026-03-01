Badajoz se convierte en epicentro de la danza urbana

Badajoz se ha convertido este domingo en el epicentro de la danza urbana con la primera edición del Badaboom Dance Championship, en la que participan 1.200 bailarines de todas las edades procedentes de numerosas ciudades de España.

El público ha llenado el pabellón deportivo Nuria Cabanillas, en San Roque, para disfrutar de este campeonato nacional, que por primera vez se celebra en Extremadura.

"Estoy emocionada", reconoce la bailarina y coreógrafa pacense María Seco, su promotora. "Para mí es un honor traer este tipo de eventos a Badajoz, es un sueño y estoy muy agradecida con la gran acogida que ha tenido".

Reconocido jurado

Desde el minuto uno, el pabellón está vibrando con las exhibiciones de los bailarines. El maestro de ceremonias es el bailarín y presentador Darío Sáez, que se ha metido al público en el bolsillo y contagia el buen rollo. Junto a él, en el centro de la pista y frente al escenario, los tres jueces: Javi Berga Ariana Draganoui y Marlon Fuentes. Ninguno de ellos dejan de mover las manos y los pies durante las actuaciones. Estos reconocidos bailarines y con un amplio bagaje en la danza urbana tienen la difícil tarea de elegir a los ganadores. Se repartirán más de 3.000 euros en premios.

Dos de las bailarinas durante su actuación en la categoría de parejas. / S. GARCÍA

La primera en subirse al escenario ha sido Vera López, de 12 años. Ha venido a Badajoz acompañada por su madre. Lleva bailando desde los 6 años y compite desde hace dos. Ha montado su coreografía, elegido la música y hasta diseñado su vestuario. Este ha sido su debut en la categoría de solista. Estaba contenta con el resultado y "emocionada" por haber podido bailar frente a una de sus bailarinas referentes: Ariana.

Valeria Leiva tiene 13 años y es de Málaga. Desde la ciudad andaluza ha viajado junto a otras compañeras de su academia para participar en el Badaboom Dance Championship. "Me ha encantado bailar aquí, porque el escenario es muy grande. Al principio he sentido un poco de miedo, pero después me he soltado", ha comentado al terminar su actuación, también en la categoría de solista.

Por la mañana, están bailando solistas, parejas y grupos infantiles de todas las edades -hay bailarines desde los 3 años hasta los 50- y, por la tarde, lo harán los adultos, en las categorías Premium y Megacrew. El pabellón Nuria Cabanillas promete seguir siendo una fiesta. Incluso uno de los espectadores, Alejandro, tiene un bombo para animar aún más el ambiente.

María Seco, bailarina, coreógrafa y promotora del Badaboom Dance Championship. / S. GARCÍA

Este campeonato, que visto el éxito tendrá continuidad, va más allá de los premios. "Es una formación completa, por compartir con personas de tantas ciudades, conocer a tanta gente, inspirarte, aprender, tener ganas de crecer, perderle el miedo al escenario y mostrar lo que puedes hacer: todo lo que hace es enriquecer a un bailarín", ha destacado María Seco.