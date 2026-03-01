"Decidí perseguir mi sueño por todas las veces que me dije que escribir me venía grande"

Un sueño hecho realidad, y nunca mejor dicho. Judith Capel por fin ha podido ver algo que nunca imaginó; su primera novela en todas las librerías de Badajoz. La historia de ‘Donde nace la venganza’’ está inspirada en un sueño recurrente que le venía a la cabeza cuando dormía. "Soñaba con el principio y el final de la historia, sobre todo veía a la protagonista Brooke, la tenía muy clara".

El libro está teniendo una buena acogida entre la comunidad de BookTok, donde jóvenes comparten experiencias literarias a través de redes sociales. La autora es creadora de contenido desde hace dos años y ha conseguido que, tanto sus seguidores como otros influencers, se interesen por la trama. En sus perfiles de Instagram y TikTok comenzó a subir algunas pistas sobre 'El proyecto Cuervos', llamado así como referencia a su novela cuando aún no tenía nombre.

"Es una historia diferente a lo que suele haber ahora mismo en el mercado nacional. Además, estoy recibiendo mucho apoyo en Extremadura. Creo que es muy importante que demos a conocer el talento que hay aquí", comenta.

La autora aún no cree que su libro se encuentre en las librerías: "Cuando vi mi nombre, el simple hecho de que la gente lo pueda coger, tocar o leer, nunca pensé que pasaría. Decidí perseguir este sueño por todas esas veces que me decía que esto me venía grande, que debería centrarme en hacer algo que tuviese más salidas, y al final he podido. Así que no era ninguna tontería".

El 28 de enero, día de la publicación de su libro, sus amigas le llevaron flores a casa y la acompañaron a dar una vuelta por las librerías de Badajoz. Asegura que han sido su gran apoyo: "Ellas creyeron antes en mí que yo misma".

Apasionada por la lectura

Hace unos años se apasionó por la lectura, llegando a leer hasta 120 libros en 2023. "Ahí me di cuenta de que algo me hacía falta en las historias". Un año más tarde se aventuró a escribir el prólogo de aquel sueño que se repetía, pero no fue hasta 2025 cuando incluyó en su lista de propósitos de año nuevo darle un final. Terminó la novela en cuatro meses mientras estudiaba las oposiciones de auxiliar de enfermería.

"Yo tenía muy claro que lo iba a terminar. No sabía si lo iba a publicar con una editorial o autopublicar, que ahora está muy de moda en Amazon. Cuando terminé el primer borrador, me puse a mandar correos a editoriales. Envié mi manuscrito a Planeta y le encantó. Entonces empezamos a tener reuniones, se leyeron el libro entero y de ahí para adelante", explica entusiasmada.

En la cuarentena entró en el mundo del BookTok, denominado así a la comunidad que habla sobre libros. Comenzó a crear contenido para redes sociales hace dos años y a día de hoy tiene 58.000 seguidores en Instagram y 42.700 en TikTok.

Una historia de venganza

'Donde nace la venganza' trata de una chica llamada Brooke que cuando era pequeña vivió como asesinaban a su madre. Su abuelo decide sacarla del pueblo, pero diez años después vuelve donde nació para buscar venganza y destruir a la familia que le arruinó la vida. Para que su plan funcione, tendrá que infiltrarse en Los Cuervos, un club exclusivo donde el poder, el dinero y los secretos lo controlan todo. Al frente del grupo está Kaden Allen, su antiguo mejor amigo, y además, uno de los culpables de su tragedia.

Mientras Brooke se somete a las despiadadas pruebas de iniciación, los desafíos físicos y mentales la arrastran a una red de mentiras, traiciones y verdades enterradas, obligándola a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a su propia identidad. Cuanto más se acerca a su meta, más peligrosos se vuelven sus sentimientos. Porque odiar a Kaden Allen debería ser fácil, pero la línea entre el deber y el deseo se difumina donde nace la venganza.

Presentaciones y firmas

La autora ha estado en firmas de libros en Madrid junto a la editorial Planeta, donde pudo conocer a varias personas que habían leído su libro. "Me decían que les había encantado, es una experiencia inolvidable". Aunque reconoce que fue en Badajoz donde se sintió más ilusionada cuando pasó por algunas librerías, como la Casa del Libro, para dejar algunos ejemplares firmados. "Ha tenido muy buena acogida aquí en mi ciudad y para mí eso es un orgullo".

Espera con ganas su próxima presentación el 6 de marzo en la biblioteca Santa Ana de Badajoz a las 18.30 horas.

Noticias relacionadas

Todo comenzó con una historia que se resistía a desaparecer al despertar. Esta escritora consiguió darle forma, página a página, a esas imágenes que la visitaban por la noche, sin saber que otro sueño se hacía realidad.